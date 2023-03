Oroscopo Paolo Fox domani 22 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

Devi capire che il resto del mondo ha difficoltà a stare al passo con te. Armatevi di pazienza, non tutti sono competenti come voi. Inoltre, non sarebbe male approfittare della giornata per rilassarsi e disconnettersi: prendi le cose lentamente, riposati, cogli l’occasione per concederti un capriccio o coccolarti. Ti si addice benissimo. Giorni di grande stress e, almeno, intensi stanno arrivando, con preoccupazioni che potrebbero toglierti il sonno, quindi è meglio prendere le forze e ricaricare le batterie. Non dubitate che lo apprezzerete durante la prossima settimana.

Toro

Oggi sembra che tu sia stato posseduto dallo spirito di Marie Kondo stessa. Vuoi stare da solo, organizzare le tue cose (e la tua testa) e rifugiarti a casa. Hai energia sociale a brandelli. Pensa che non c’è male che non venga per il bene, quindi è un buon momento per te per fare pulizia (anche spirituale) e lasciarti alle spalle tutto ciò di cui non hai più bisogno. Dedica la giornata a te stesso e metti in ordine ogni aspetto della tua vita. Inoltre, dicono che l’esterno è sempre un riflesso di come siamo dentro, quindi non è male iniziare da lì.

Gemelli

Gemelli, oggi te ne vai, sprechi talento. Puoi pensare a un sacco di cose da fare e mille modi per esprimere tutto ciò che hai dentro. Che sia positivo o negativo, è meglio lasciarlo fluire e riuscire a canalizzare in qualche modo tutte quelle emozioni che sai che, in caso contrario, finiranno per sfuggire al controllo. Dipingi, canta, balla o grida se ne hai voglia, qualsiasi cosa per far uscire, una volta per tutte, i tuoi sentimenti. Ti sentirai sollevato, ascoltami. Che ne dici di iscriverti a una sessione di karaoke? Senza dubbio, ti chiarirà.

Cancro

Siete ancora in un mare di dubbi. Cancro, con quanto chiaro avevi tutto! Cerca di non pensare a tutto così tanto e pensa che ci sono cose che sono al di fuori del tuo controllo e che non puoi prevedere cosa accadrà. Oggi è vietato pensare a qualsiasi cosa tranne che a se stessi e divertirsi. Esci, divertiti, sbarazzati di… Sarà bello stare con i tuoi, sono con te in ogni passo che fai. Se hai un partner, ti consiglio di cercare un piano diverso e originale, insomma qualcosa che tenga la mente occupata e che non ti permetta di fermarti alle tue preoccupazioni.

Leone

È un buon momento per prestare attenzione a tutte quelle cose folli che, di tanto in tanto, ti assalgono nella mente. Leone, perché no? Hai anche bisogno di sfogarti un po ‘. Sei sempre super corretto e metti ciò che gli altri vogliono prima di ciò di cui hai bisogno tu stesso. Vivi troppo consapevole di soddisfare gli altri e ti meriti una pausa. È tempo per te di pensare a te stesso e fare tutto ciò che vuoi. Vuoi andare sulla Luna? Oggi è il tuo giorno per farlo. Otterrai ciò che proponi, hai le stelle a tuo favore. Quindi, approfittane, questo non accade molto spesso.

Vergine

L’invidia è molto brutta. Stai lavorando come mai prima d’ora, scolpendo il tuo futuro come vuoi, non hai tempo per respirare ma, almeno, stai vedendo i frutti di tanta fatica. Certo, non tutti vedono con occhi buoni questa rinascita delle tue ceneri, e può darsi che oggi ricevi un messaggio o vivi una situazione un po ‘scomoda. Cerca di prendere una prospettiva e vedere se la persona da cui provengono quelle cattive vibrazioni merita di essere colpita. Alla fine, dovremmo essere tutti consapevoli che non possiamo piacere a tutti. Devi stare con quel tuo ambiente non può essere più orgoglioso di te e che, Vergine, è sempre la cosa più importante.

Bilancia

Non smetti di incontrare nuove persone. La tua cerchia non smette di espandersi e oggi, letteralmente, non passerai per casa perché tutti i tuoi amici vorranno vederti allo stesso tempo. Hai un programma completo. È ciò che ha la popolarità, Bilancia. Quel magnetismo viene trasferito anche sul piano dell’amore e, se sei single, non dubitare che oggi monopolizzerai tutti gli occhi. Emani una luce speciale a cui è impossibile non prestare attenzione. Se ne hai voglia, oggi è un buon giorno per avere una connessione speciale con chi vuoi. Goditi il momento, te lo meriti.

Scorpione

Come un buon segno d’acqua, ti connetti perfettamente con le tue emozioni. Conosci te stesso molto bene e sai che oggi hai bisogno di pace e tranquillità. È un buon momento per praticare qualche “hobby” e prendersi del tempo per stare con la tua famiglia o con quell’amico che non vedi da così tanto tempo. A volte è bello fermarsi e raggiungere le persone che ci amano. E ogni tanto, non è male godersi un sabato tranquillo. È meglio che oggi tu metta da parte gli eccessi perché sei in un momento in cui possono pagare il loro pedaggio. Il tuo motto oggi? ‘Rilassati’.

Sagittario

Con i giorni che hai, oggi il destino ti mette ai piedi l’opportunità di vivere una storia d’amore cinematografica. Dipende da te se prenderlo o lasciarlo. Se ne hai voglia, prendi l’iniziativa e lasciati trasportare da quei primi momenti di relazione, in cui tutto è magico, nuovo ed emozionante. Ti consiglio di optare per piani tranquilli, in cui puoi parlare tranquillamente e iniziare a conoscerti meglio. Certo, metti da parte le tue insicurezze, è importante che tu cerchi di avere le cose chiare prima di fare qualsiasi passo, altrimenti puoi finire per far soffrire l’altra persona inutilmente. Grandi cose ti aspettano, Sagittario. Felicitazioni.

Capricorno

Va bene essere pragmatici, Capricorno, ma questo non può privarti di tutta l’umanità. Non sei così freddo e lo sai. Dietro quel guscio duro si nasconde un torrente di sentimenti che non ti aiuta (o ti aiuta) a nascondere. Oggi dovresti cercare di riconnetterti con il tuo lato più spirituale: forse ti fa bene meditare o eseguire qualsiasi altro rituale che ritieni appropriato in modo che tutto scorra di nuovo e ti senti più a tuo agio con le tue emozioni. Ti avverto: è probabile che tutto ciò che hai dentro di te e che non lasci uscire, finirà per assalirti sotto forma di sogni, ascoltali perché l’Universo sta cercando di dirti qualcosa.

Acquario

Acquario, quanto ti stai divertendo a guardare quel progetto prendere forma. Che desiderio di vederlo realizzarsi. Oggi riuscirete ad avere una piccola idea di come sarà tutto in futuro, avrete un piccolo antipasto che vi renderà ancora più emozionati. Goditi la giornata perché ti porterà cose molto belle. È anche un buon momento per riconnetterti con quegli amici che non vedi da così tanto tempo. Devi parlare faccia a faccia, raccontarti l’un l’altro dei tuoi ultimi exploit e recuperare. Avrai un grande sabato, inoltre, è probabile che sia indimenticabile.

Pesci