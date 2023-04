Oroscopo Paolo Fox domani 23 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

Una nuova opportunità che potrebbe cambiare la tua vita sarà alla tua portata, ma assicurati di leggere attentamente tutto ciò che richiede la tua firma. Faresti meglio a evitare qualsiasi compito erculeo oggi, e dovresti stare attento a non fare mosse false. Ariete, sei sotto l’influenza dei tuoi impulsi libidinosi che ti spingono verso eccessi sensuali. Rimandare il processo decisionale a lungo termine e le grandi discussioni per un altro giorno.

Toro

Oggi dovresti prenderti un momento per elaborare le cose prima di rispondere. Troverai facilmente soluzioni ad alcuni problemi quotidiani che ti renderanno la vita molto più facile. Toro, saprai come affrontare le battute d’arresto nella tua vita amorosa. Questo rallentamento ti permetterà di ritrovare l’entusiasmo e correggere i tuoi errori o aiutare il tuo partner a fare lo stesso. Dovresti prenderti tutto il tempo di cui hai bisogno. Le cose si stanno sviluppando rapidamente.

Gemelli

Oggi potrebbe esserci un problema tecnico relativo al tuo lavoro, alla tua salute o a un animale domestico. Ciò significa che devi essere attento e vigile. Le scelte che farai saranno fondamentali. Dovresti guardare al futuro e ai tuoi desideri. Oggi dovrai abbandonare la tua prospettiva seria e concentrarti sulla tua vita amorosa. Potresti trovarlo difficile, ma il gioco ne vale la pena. Gemelli, il tuo partner ha bisogno che tu sia spontaneo.

Cancro

Oggi i piani sociali potrebbero cambiare improvvisamente. Dovresti essere preparato per questo. Allo stesso modo, questa stessa influenza imprevedibile potrebbe creare una lotta tra amanti. La pazienza è la chiave. Cancro, le richieste del tuo partner stanno offuscando i tuoi pensieri. Fai un passo indietro prima di reagire. Alcune delle tue paure sono infondate, ma avrai troppi dubbi su te stesso per poter dare una risposta che piaccia a tutti. Reazioni eccessivamente estreme potrebbero andare contro i tuoi interessi.

Leone

Sii paziente questa mattina con i tuoi familiari per evitare una discussione perché qualcosa di inaspettato potrebbe influenzare la tua routine quotidiana a casa. Fortunatamente, sarà un po ‘minore, anche se può essere frustrante. Calmati. Oggi il tuo senso dell’umorismo sarà essenziale per evitare conflitti. Ora hai un immenso bisogno di concentrarti sulla tua vita privata e apportare miglioramenti. Leone, sarebbe una buona idea riconsiderare il tuo attuale falso senso di sicurezza.

Vergine

Dovresti prestare attenzione a tutto ciò che dici e fai oggi perché questo è un giorno leggermente soggetto a incidenti per la Vergine. Tuttavia, potresti anche avere alcune idee innovative su qualcosa. Notizie inaspettate, volti nuovi, un breve viaggio inaspettato… Lascia che le persone coinvolte nella conversazione parlino senza interromperle. Rimarrai sorpreso dalle loro reazioni. Venti di passione e libertà soffieranno nella tua vita amorosa. Lascia che le tue ispirazioni fluttuino liberamente. Il tuo partner sarà più che felice di riceverli.

Bilancia

Oggi potrai esprimerti spontaneamente e più liberamente. Un’occasione da non perdere. La tua vita amorosa dominerà e bilancierà i tuoi livelli di energia. Bilancia, dovresti mostrarti come sei e comunicare quali sono i tuoi reali bisogni. Saprai parlare con tatto dei tuoi desideri più puri e intimi. Ti sentirai più a tuo agio se lo farai in un ambiente intimo e romantico. Ti senti pieno di un’energia che ti spinge a fare qualcosa di costruttivo. Dovresti dare l’esempio senza forzare gli altri.

Scorpione

Ora è un momento di metamorfosi, un momento che desideri e in cui tutto è possibile. Attraversare il confine nel mondo notturno rivelerà la tua vera natura. Alcuni si chiederanno e si preoccuperanno di chi sei veramente. L’amore e l’illusione vanno di pari passo oggi. Il tuo carattere naturale prevale e sei consapevole delle tue debolezze senza sprofondare in una tristezza senza senso. Scorpione, hai i mezzi per migliorare le cose.

Sagittario

Questo è un giorno irrequieto per te e tuttavia ti senti come se fossi ben vestito senza un posto dove andare. Alcune notizie segrete o nascoste potrebbero sorprenderti. Poiché ti senti nervoso, dovresti fare uno sforzo per rimanere calmo quando parli con gli altri. Sagittario, troverai opportunità favorevoli per dimostrare la portata dei tuoi sentimenti. Saranno una fonte di riconoscimento.

Capricorno

Mettiti al tuo posto una volta per tutte. In seguito, dovresti smettere di pensare che gli altri siano migliori di te o che tu non sia all’altezza. Se lasci uscire la tua natura più profonda, sarai in grado di superare le tue paure. Sarebbe bello vederti come sei veramente. Hai troppa tendenza a sottovalutare te stesso e questo sta mettendo in attesa la tua relazione. Capricorno, le tue paure sono infondate.

Acquario

Oggi troverai modi intelligenti per affrontare le cose, che faciliteranno il dialogo con chi ti circonda. Ti sentirai più dinamico e avrai un grande desiderio di libertà. Acquario, ti sentirai veramente ispirato a lasciare andare le tue relazioni superficiali e diventare più incline a quelle reali. La fortuna passerà vicino. Dovresti lasciare andare le tue attuali preoccupazioni in modo da poter sfruttare al meglio questa opportunità. L’atmosfera può sembrare piuttosto fredda, ma puoi approfittarne trattando la tua vita amorosa come un’amicizia.

Pesci

Oggi i piani di viaggio possono essere ritardati o cancellati. O forse devi viaggiare quando non te lo aspettavi. Pesci, oggi vedrai le cose da un punto di vista più positivo e le persone vicine a te lo noteranno. Ti permetterà di usare il tuo talento a beneficio di tutti. Il tuo intuito è forte, la luna approfondisce la tua saggezza e ti permette di vedere immediatamente se qualcuno è sincero o meno, indipendentemente da ciò che dice.