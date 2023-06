Oroscopo Paolo Fox domani 23 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Oroscopo Paolo Fox 23 giugno Ariete

Sforzati di riconquistare le persone che hai perso nelle ultime settimane a causa della tua testardaggine. Profondi cambiamenti nelle tue convinzioni che modificano il tuo modo di vedere la vita e che ti danno maggiore libertà. Fai molta attenzione agli incidenti stradali. Le divergenze con le persone nel tuo ambiente di lavoro oggi si moltiplicano e raggiungono il grado del confronto verbale. I tempi di punta sono in arrivo. Il tuo fegato non sta attraversando il suo momento migliore, prenditene cura.

Oroscopo Paolo Fox 23 giugno Toro

Di questi tempi non puoi lasciare compiti importanti nelle mani degli altri, nemmeno per un attimo, devi affrontarli tu stesso se vuoi averli sotto controllo. Monitorare il dolore alle gambe e, se necessario, visitare uno specialista. La soluzione di un problema importante è in ritardo e questo ti provoca una certa disperazione. Abbi ancora un po’ di pazienza e non andare in giro alla cieca.

Oroscopo Paolo Fox 23 giugno Gemelli

È facile minimizzare l’importanza dei problemi degli altri, ma molto difficile valutare con precisione la portata dei propri. Puoi prendere qualche sorpresa negativa oggi. Alcuni movimenti sospetti di persone legate al tuo ambiente di lavoro ti daranno indizi sulla provenienza di notizie interessanti. Al lavoro, dovrai riparare ciò che è stato rotto a causa di altri. Prendilo con filosofia, non vale la pena perdere la calma per qualcosa senza grande rilevanza.

Oroscopo Paolo Fox 23 giugno Cancro

Non dare terreno a persone che cercano di interferire nel tuo campo professionale. Se ti arrendi oggi, in futuro dovrai fare nuove concessioni. Di fronte alla valanga di notizie, prova a selezionare quelle che potrebbero interessarti di più e scarta quelle che, seppur eclatanti, non hanno nulla a che fare con te. In questa occasione, anche se ascolti gli altri, dovrai dare priorità ai tuoi criteri. In questo momento sei il più forte e devi decidere.