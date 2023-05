Oroscopo Paolo Fox domani 23 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

ARIETE

Avrete energia per dare e dare. È tempo di mettere in pratica le tue idee grazie alla tua potente intuizione in questo giorno. È così che i nuovi progetti vedranno la luce. Sarà una giornata piena di sorprese. SENTIMENTI: sarà una giornata molto decisiva per questioni importanti che ti perseguitano e che vuoi risolvere. AZIONE: Dovresti mantenere la tua attenzione sulle relazioni in modo che non oscurino il tuo splendore nei progetti professionali. FORTUNA: Dovrai coltivare più vigorosamente le tue relazioni personali e il modo di procedere quando avrai conversazioni e incontri.

TORO

Sei alla ricerca di nuovi stimoli ed è per questo che cambi sempre le tue attività. È importante concentrarsi su ciò che è più efficace in questo momento. Goditi la vita e i suoi piaceri. SENTIMENTI: È importante che i tuoi sentimenti caldi e affettuosi si manifestino in te in modo sincero e naturale. AZIONE: La tua capacità di aiutare gli altri e l’empatia saranno la chiave per entrare in una dimensione diversa in cui vedrai il mondo in un modo diverso. FORTUNA: È un momento per prendersi cura del proprio benessere fisico ed emotivo e sentirsi più vicini agli altri.

GEMELLI

Approfitta della buona serie che hai le tue prestazioni professionali e personali. E soprattutto se sorge una sfida, ascolta il tuo intuito che ti darà la risposta giusta in ogni momento. SENTIMENTI: la tua esperienza sarà la chiave affinché nei momenti di dubbi o incertezze tu sia pieno. AZIONE: È un momento molto speciale per sentirsi felici e portare quella soddisfazione agli altri per condividere la tua gioia e il tuo benessere. FORTUNA: Sarai in grado di rilassarti e avere una giornata fortunata in aree importanti della tua vita.

CANCRO

Sei tra l’incudine e il martello, poiché da un lato vuoi concentrarti su te stesso e sull’importanza di conoscerti dentro, ma dall’altro vuoi anche divertirti e divertirti ad essere accompagnato allegro e benefico. SENTIMENTI: dovrai mantenere la vicinanza e gli accordi concordati con le persone con cui mantieni i beni in comune. AZIONE: La casa è la fonte principale che ti ispira e ti aiuta a sentire con le radici fissate a terra. FORTUNA: per concretizzare le azioni e i progetti che hai, devi stabilire alcune regole.