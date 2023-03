Oroscopo Paolo Fox domani 23 marzo 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 23 marzo Sagittario

Oggi le irregolarità vengono appianate, specialmente tra la tua famiglia, i figli, i fratelli o i genitori. La comunicazione, scritta e parlata, assume un’importanza non usuale. Questo è un momento eccellente per fissare nuovi obiettivi nella tua vita, per pianificare il futuro e per liberare la tua immaginazione. Preparati a ricevere buone notizie, oggi le stelle ti infonderanno l’ispirazione necessaria per creare cose belle che nascono dal profondo. La tua intuizione sarà estremamente attiva, acuta e precisa oggi.

Oroscopo Paolo Fox 23 marzo Capricorno

Anche se sei in buona salute, dovresti riposare o praticare esercizi di rilassamento. In amore potresti attraversare delusioni che ti insegneranno ciò che prima non volevi vedere. Torni oggi alla normalità al lavoro dopo un periodo segnato dalla rivoluzione, dai continui e profondi cambiamenti del tuo modo di vivere, e il ritorno alla routine ti conforterà. Non dovresti dipendere così tanto dagli altri nell’aspetto affettivo. Anche se sei il migliore quando ti senti amato e accettato, quando non lo fai, devi mantenere la tua autostima.

Oroscopo Paolo Fox 23 marzo Acquario

Prendi qualsiasi cambiamento che ti si presenta come un’opportunità, poiché sarà molto vantaggioso per te. Tutto ciò che ha a che fare con nuovi percorsi ti sarà favorevole. La conversazione è per te una fonte inesauribile di idee, sei capace di utilizzare qualsiasi contatto per trarne il massimo in un modo o nell’altro. Non importa quanti anni hai perché l’amore può sorprenderti quando meno te lo aspetti, e la tua parola sarà l’arma principale per attirare le persone che potrebbero amarti. Buon momento per un breve viaggio.

Oroscopo Paolo Fox 23 marzo Pesci

Devi ascoltare più attentamente ciò che ti dice il tuo corpo. Sono tocchi di attenzione che non puoi ignorare o ti ritroverai presto con veri problemi di salute. La tua attenzione è troppo focalizzata sulla tua immagine personale. Ricorda che le apparenze sono la parte più piccola della nostra persona, non darle troppa importanza. Accetta tutti i cambiamenti come qualcosa di positivo anche se all’inizio non sembra buono. È nei cambiamenti che puoi sempre trovare opportunità per migliorare molto.