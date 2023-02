Oroscopo Paolo Fox domani 24 febbraio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 24 febbraio Leone

Previsione del segno del Leone per il 23 febbraio 2023 È possibile che oggi riceverai notizie relative alle tue entrate che ti faranno iniziare la settimana di ottimo umore. Non costruire castelli in aria e pensa ai buchi. Amicizia e affari saranno oggi concetti inseparabili. Devi cercare la redditività economica della giornata dalla mano di un amico o anche di un parente. Ringrazialo più tardi. Oggi riconoscerete un grande successo in una performance del passato. Questa esperienza rinnoverà la tua fiducia in te stesso e ti incoraggerà a proseguire sulla strada che hai intrapreso.

Oroscopo Paolo Fox 24 febbraio Vergine

Oggi ti sentirai in colpa per una situazione negativa o una disgrazia che si è verificata vicino a te. Pensa che non tutto ciò che accade ha a che fare con te e che i fattori sono molto diversi. Prova a giocare con calma in una situazione che metterà alla prova il tuo intero sistema di valori. Troverai contraddizioni tra i tuoi interessi e le tue idee, e questo ti sconcerterà. Sebbene non ti manchino le idee, la maggior parte di esse si perde per mancanza di specificità. Prenditi il ​​tempo e il lavoro per realizzarli e i risultati ti sorprenderanno.

Oroscopo Paolo Fox 24 febbraio Bilancia

Questo sarà uno di quei giorni interminabili in cui non troverai altro stimolo che aspettare che le ore passino il prima possibile. Prova a fare progetti per domani o continuerai lo stesso. I limiti che ti sei posto sono eccessivamente rigidi. Anche senza eliminarli completamente, dai loro un po’ più di flessibilità in certe occasioni o finiranno per annegarti. La tua capacità di assimilare nuovi lavori è in discussione, quindi studia molto bene per accettare incarichi oggi, anche se sono ben pagati. Potrebbero essere un problema.

Oroscopo Paolo Fox 24 febbraio Scorpione

Se stai pensando di fare una mossa, è meglio che la prepari in anticipo. Se lasci tutto all’ultimo minuto, l’operazione si trasformerà in un inferno. Il fatto che tu vinca o perda un’opportunità di lavoro può dipendere dalla tua puntualità. Non ritardare ingiustificatamente e sii puntuale agli appuntamenti. È un buon biglietto da visita. Se è qualcosa di quotidiano, non puntuale, non esitare a dire a un partner che certi comportamenti ti danno fastidio. In questo modo eviterai di accumulare un rancore di cui non potrai mai liberarti.