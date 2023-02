Oroscopo Paolo Fox domani 24 febbraio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 24 febbraio Sagittario

Avere paura di ciò che non è ancora accaduto e potrebbe anche non accadere non è un atteggiamento molto positivo. Funziona con certezze e non con ipotesi infondate. Gli alberi non ti lasciano vedere la foresta. Cerca di alzare un po’ lo sguardo, metti da parte i piccoli problemi e concentrati su questioni più strutturali e rilevanti. Non cedere oggi alle stravaganti richieste di un familiare. Metti in chiaro che il denaro non è rimasto e meno da spendere per cose senza alcun valore o utilità.

Oroscopo Paolo Fox 24 febbraio Capricorno

Questo non è il momento migliore per intensificare le tue richieste. Le acque sono un po’ mosse e la corrente potrebbe trascinarti dove non puoi gestirti da solo. Oggi l’atmosfera al lavoro migliorerà molto. Tra i compagni tenderanno a dimenticare i problemi passati e tornerà il tono di sana complicità che esisteva in passato. La necessità di un cambiamento radicale nella tua vita è palpabile nell’aria. Analizza attentamente questo problema e non esitare a mettere in atto i meccanismi che ti porteranno in quella direzione.

Oroscopo Paolo Fox 24 febbraio Acquario

Inizi la settimana con forze indebolite a causa di una salute indebolita che non si riprenderà per otto giorni. Se puoi, resta a casa per recuperare le forze. A breve dovrai attivare i reclami che avevi precedentemente parcheggiato al lavoro perché non era il momento giusto. Sarà tempo di esigere ciò che è solo tuo e resistere alle ingiustizie. Se hai bisogno di cambiare casa, cerca un investimento a lungo termine nelle tue immediate vicinanze. Se l’occasione è buona e puoi coglierla, non fermarti per timori infondati.

Oroscopo Paolo Fox 24 febbraio Pesci

Sii molto chiaro che meriti il ​​meglio, quindi combatti per questo e lo otterrai. Hai solo bisogno di un po’ di fiducia in te stesso e perseveranza anche nei momenti difficili. Se stai pensando di condividere un appartamento con un amico, valuta attentamente non solo i vantaggi economici ma anche i sacrifici che ciò comporterà. Chiarire le regole della convivenza. Hai bisogno di una via di fuga per la tua corsa sulla vita. Cerca un’attività collettiva e rilassata che occupi il tuo tempo libero. Se fai anche attività fisica, meglio.