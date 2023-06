Oroscopo Paolo Fox domani 24 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Il tuo carattere fiducioso e ottimista fa sì che ogni cosa buona che può accadere diventi qualcosa di veramente meraviglioso per te, almeno oggi ti sentirai così in questo giorno. Inoltre, la vita sentimentale ha in serbo per te una gioia in amore o in amicizia, o anche in entrambi. Avanza con sicurezza.

Capricorno

È il momento della realizzazione di molti dei tuoi sogni, un momento di lavoro e sacrifici, ma anche di raccogliere grandi frutti. Da qualche mese le cose si stanno lentamente evolvendo in meglio e lo faranno con più intensità o forza a partire da quest’estate, ma attenzione all’invidia.

Acquario

Oggi sarà per te un giorno di rassegnazione o di sacrifici, o almeno di predisposizione a una di queste cose. Ma per te non è così doloroso quando hai una causa valida per cui lottare, o una persona molto amata che ha bisogno del tuo aiuto, e questo sarà lo scenario che regnerà in te durante questa difficile giornata di oggi.

Pesci

Hai la virtù di entrare nel tuo mondo interiore e costruire un’oasi immaginaria di amore e felicità mentre all’esterno si agitano molte tensioni, conflitti e passioni disordinate, ed è questa la situazione che vivrai oggi. Ma devi stare attento perché parte di quella turbolenza potrebbe essere correlata a te.