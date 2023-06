Oroscopo Paolo Fox domani 24 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Continuerà ad essere un momento molto stimolante e favorevole per tutte le questioni relative al denaro, al patrimonio o ai beni materiali in genere, e altrettanto positivo per tutte le iniziative che prendete in relazione a tali questioni. Un aiuto inaspettato che ti aprirà molte porte sul lavoro e negli affari.

Vergine

È un buon momento per questioni relative alla giustizia, cause legali, pratiche burocratiche, questioni amministrative e persino per l’arrivo di denaro che ti era dovuto da molto tempo o di alcuni documenti che stavi pazientemente aspettando. Ma in un modo o nell’altro, la cosa più importante è che oggi la giustizia agirà a tuo favore.

Bilancia

Non lasciare che lo scoraggiamento o la stanchezza prendano il sopravvento, perché quest’ultimo sarà sicuramente psicologico. Nulla è andato perso o è andato storto, tranne che a volte le cose richiedono più tempo e impegno del previsto, motivo per cui sbaglieresti a scoraggiarti, ma ancora peggio se avessi considerato di gettare la spugna.

Scorpione

La settimana non finirà molto bene per te, soprattutto perché a volte ti ostini a combattere battaglie che hai perso in precedenza. Puoi essere il tuo migliore amico o il tuo peggior nemico, ma mai in mezzo, combatti nemici immaginari quando quello che dovresti fare ora è solo aspettare. Sprechi invano la tua energia.