Oroscopo Paolo Fox domani 25 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Devi liberarti al più presto della tensione che hai accumulato negli ultimi giorni e che ha influito molto anche in campo personale. La giornata odierna sarà segnata per quelli di questo segno dalla volubilità. Cambierai il tuo umore più volte durante la giornata e questo sconcerterà chi ti circonda. I nuovi progetti che avete lanciato hanno bisogno di idee rivoluzionarie, ma non grottesche. Tieni presente che non tutto va con la scusa dell’innovazione.

Capricorno

Non ti conviene fare le cose con leggerezza in campo sentimentale, perché stai attraversando un periodo in cui le relazioni sono fragili e possono essere distrutte. Ti è molto difficile soddisfare il tuo desiderio di stare da solo, di riflettere e meditare sulle cose che ti stanno accadendo, ma devi fare uno sforzo per isolarti per poter pensare. Devi superare la tua naturale timidezza per poter dire a quella persona che ami così tanto quello che provi per lei. Se non lo fai, i dubbi renderanno la tua vita infelice.

Acquario

Rimani fuori da qualsiasi cosa complicata oggi, anche se appare sotto le sembianze di una sfida. Tranquillità, pace e riposo ti fanno comodo, perché la tua salute è in pericolo. Ci sono persone che non possono più contribuire in alcun modo alla tua vita, ma che occupano uno spazio importante nel tuo tempo quotidiano. È meglio rompere gli ormeggi e concentrarsi sulla tua nuova esistenza. Con il passare dei giorni la tua situazione lavorativa personale migliora, ma nonostante il tuo reddito sia attualmente soddisfacente, in futuro potresti essere fortemente colpito da una crisi.

Pesci

Oggi sorgerà una giornata molto favorevole per allacciare nuovi rapporti sentimentali, le stelle accolgono un impegno duraturo con la persona amata. Oggi sarai costretto a chiedere perdono a una persona che hai ferito inavvertitamente. Sarà difficile per te fare il primo passo, ma quando lo avrai fatto, sentirai dentro di te un grande sollievo. Anche se al momento non gli dai troppa importanza, l’amore sarà uno degli aspetti più importanti della tua vita da oggi. Si entra in un ciclo segnato dalla passione.