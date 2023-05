Tina Turner: La Storia della Regina del Rock'n Roll - Controcopertina

Addio a Tina Turner: Un’Eterna Stella del Firmamento Musicale

La musica mondiale piange la scomparsa di Tina Turner, una delle star più luminose e iconiche di tutti i tempi. La “Regina del Rock’n Roll” ci ha lasciati ieri notte, mercoledì 24 maggio, all’età di 83 anni. Conosciuta per successi indimenticabili come “The Best” e “What’s Love Got to Do With It”, Tina Turner, il cui vero nome era Anna Mae Bullock, ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica. Nata il 26 novembre 1939 a Brownsville, Tennessee, negli Stati Uniti, Tina ha intrapreso un viaggio straordinario che l’ha portata a conquistare il mondo.

La Rinascita di Tina Turner: La Lotta Contro un Matrimonio Burrascoso

La vita di Tina Turner è stata segnata da un matrimonio burrascoso con il violento Ike, che ha giocato un ruolo decisivo nella sua storia, sia positivamente che negativamente. Nel corso degli anni, Tina ha avuto il coraggio di raccontare la sua esperienza nell’autobiografia intitolata “My Love Story”, affermando: “Il giorno in cui mio marito Ike ed io ci siamo finalmente incontrati davanti a un giudice… a 39 anni, stavo per conquistare la mia libertà”. La sua volontà di rinascita, sostenuta dal suo secondo marito Erwin Bach, che è 16 anni più giovane di lei e con cui si è sposata nel 2013, l’ha portata a emergere come una superstar di fama mondiale.

La Carriera, gli Amori, l’Energia e lo Stile Inconfondibile di Tina

Tina Turner è stata ammirata per la sua voce rauca e potente, nonché per la sua energia inesauribile che ha riversato in ogni singola canzone e in ogni concerto, regalando performance leggendarie al suo pubblico lungo tutta la sua straordinaria carriera. Ha fatto il suo ingresso nella scena musicale insieme al primo marito Ike, con il quale è stata sposata dal 1962 al 1978, e si è esibita per oltre vent’anni. Tuttavia, la relazione con Ike era segnata dalla violenza, e il divorzio è stato per Tina l’inizio di una nuova vita: “Quando sono uscita dal tribunale, avevo solo il mio nome d’arte, Tina Turner, e due Jaguar che mi erano state concesse da Ike. Null’altro, nessuna idea di come avrei pagato il cibo, l’affitto, le bollette… Ma sono andata avanti comunque, e sono diventata quella che sono oggi”.

Liberatasi da Ike, Tina Turner ha intrapreso la sua carriera da solista esibendosi inizialmente in piccoli locali. All’inizio degli anni ’80, il successo ha bussato alla sua porta: ha aperto i concerti dei Rolling Stone, duettato con Rod Stewart e ha conquistato il cuore del Duca Bianco, David Bowie, che l’ha messa in contatto con la Capitol Records. Con la sua caratteristica chioma leonina e uno spirito indomabile forgiato dalle molte sofferenze, tra cui il tragico suicidio del figlio, Tina Turner ha lasciato un’impronta indelebile nell’epoca musicale. Il suo ultimo concerto risale al 2009, a Sheffield, in Inghilterra. Dopo la tormentata relazione con Ike, Tina ha trovato l’amore in un dirigente della casa discografica EMI, che ha addirittura donato un rene per salvarla da una morte certa.

La Lotta Coraggiosa di Tina Contro una Lunga Malattia

Tina Turner ha combattuto una battaglia coraggiosa contro una serie di malattie che l’hanno afflitta per molto tempo. Oltre al cancro, ha affrontato un infarto e una grave insufficienza renale. La notizia della sua morte è stata annunciata dal suo portavoce attraverso il suo profilo ufficiale su Instagram: “Tina, la regina del rock’n roll, si è spenta oggi serenamente dopo una lunga malattia. È mancata nella sua casa di Küsnacht, in Svizzera, vicino a Zurigo. Il mondo ha perso una leggenda della musica e un modello da seguire”. Queste parole risuonano profondamente in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di ascoltarla e vederla esibirsi dal vivo. Tina Turner sarà per sempre un’icona indimenticabile, la cui eredità musicale continuerà ad ispirare e a toccare i cuori di milioni di persone in tutto il mondo.