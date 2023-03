Oroscopo Paolo Fox domani 25 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

Non essere testardo, in questi giorni dovrai dare il braccio per torcere ed essere un po ‘più nobile con le tue azioni. Abbassa le difese emotive e dai una possibilità all’amore, è una settimana ideale per trovare quel partner che desideri, ma non mettere più resistenza. Sfrutta la praticità che ti caratterizza e non parlare più con i capi. Prenditi cura delle tue corde vocali, potrebbero essere infiammate, tutte derivate dal non comunicare ciò che senti veramente.

Toro

Metti ordine ai pensieri, smetti di dare tanti giri a ciò che è già stato risolto, non troverai un altro modo di fare le cose più di come le avevi già pensate, quindi mettiti al lavoro, non permetterti di guadagnare tempo, questa settimana inizia quell’idea che è già chiara, se fai l’energia che viaggia attraverso il tuo segno ti aiuterà ad aprire rapidamente la strada. È una settimana per voi per fare il primo passo verso la riconciliazione.

Gemelli

Puoi rimuovere e distruggere ogni ostacolo che non ti ha permesso di avanzare in un processo legale che hai voluto risolvere per settimane e nient’altro non è stato dato. Ma in questi giorni tutto diventa più leggero, avrai le parole giuste e ti lascerai trasportare dalle giuste azioni che ti porteranno ad una buona conclusione con le tue procedure. È un giorno in modo da non smettere di lottare per ciò che vuoi, dal lavoro all’amore, l’energia che ti accompagna è come un grande dono per trovare rapidamente calma e pace.

Cancro

E quando pensavi che tutto fosse perduto le stelle pendono a tuo favore e tutto inizia a prendere una piega così sorprendente che non puoi crederci. È una settimana molto importante per te in tutti gli ambiti, puoi intraprendere, creare, dialogare con persone con cui non avevi osato, tutto accade per bene in questi giorni e tutto accade a crescere rapidamente. L’aumento del tuo denaro è letterale ogni giorno, approfitta bene di quel movimento e fai buon uso dei tuoi soldi. In amore capirai che è stato bello porre fine a quella relazione, ora sei libero di continuare ad andare avanti senza rimpianti. La tua salute è invidiabile, il tuo sistema immunitario è finalmente rafforzato.

Leone

Dovrai fare uso di uno dei tuoi migliori talenti per superare un grosso urto che incontrerai questa settimana, il tuo potere di convocazione non ha eguali e quel dono ti aiuterà a uscire rapidamente e ariosamente da quella routine in cui sei immerso nelle distrazioni dei giorni passati. Questa settimana è l’ideale per riorganizzare le idee che hai riguardo al professionista, devi rianalizzare i tuoi piani e poi implementarli, solo allora non avrai nessun altro problema, in amore tutto sembra fantastico, stai finalmente facendo le cose bene con il tuo partner e lei o lui è più impegnato che mai a sentire il tuo grande cambiamento. Non perdere alcun disagio che ha a che fare con il sistema endocrino, rimediare e andare a un controllo medico.

Vergine

Preparati per una settimana di grandi mosse. Potresti essere sorpreso da tutto ciò che si muoverà in questi giorni, ma è per il tuo bene, è per crescere in tutti gli aspetti. Nel tuo lavoro, il prossimo movimento ti darà grandi soddisfazioni, hai lavorato così duramente che ora arriva la ricompensa, aspettati soldi o una nuova posizione. Non esitare a risolvere situazioni in sospeso con il partner, qualunque cosa debba essere, sarà, buona, triste, regolare, ma non puoi continuare a rimandare per paura della perdita. Prenditi cura della salute dei tuoi nervi, in modo che lo stress non ti conquisti.

Bilancia

Inizierai la settimana con entusiasmo, l’energia è mille e vuoi mangiare il mondo, ma calmo (a) tutto ha il suo tempo e dovrai adattarti a ciò che ti segnano sia al lavoro che a scuola o in famiglia, non disperare, meglio incanalare tutta quell’energia in qualche hobby, nell’esercizio che ti serve bene. Questa settimana fai attenzione a prestare attenzione quando scendi per strada, tanta energia potrebbe distrarti e subire qualche contrattempo sia fisico che materiale. I tuoi soldi crescono, ci sono miglioramenti nell’amministrazione, i soldi che hai dato per persi ti arrivano, basta farne buon uso, non sprecarli, meglio grazie che tardi, ma sono tornati nelle tue mani.

Scorpione

Non permettere che tutto ciò che è stato costruito negli ultimi tempi cada a pezzi con i tuoi cattivi atteggiamenti, i tuoi volti, sai bene che sei molto emotivo e non puoi nasconderlo, ma è arrivato il momento di lavorarci, altrimenti rimarrai solo e te ne pentirai. Al lavoro hai bisogno di un po ‘più di pazienza, tutto sta andando bene, non al ritmo che vorresti, ma si muove, quindi continui a metterci entusiasmo la ricompensa arriverà rapidamente. In amore, il nuovo percorso che sta per aprirsi promette solo felicità, è la migliore decisione che hai preso negli ultimi anni, quindi lascia le tue paure alle spalle.

Sagittario

Se non ti piace che si intromettano nella tua vita, non scherzare con quella di qualcun altro. Devi iniziare ad essere cauto o l’unica cosa che otterrai sarà allontanare le persone da te. Basta con i pettegolezzi, con gli intrighi, è tempo di superare le esperienze del passato. Al lavoro ti porteranno la mano, ma è perché ultimamente non hai messo abbastanza impegno o attenzione al tuo lavoro. Prenditi cura della tua dieta, stai trascurando molto il tuo corpo e ha bisogno delle tue cure.

Capricorno

L’orgoglio sul suo lato negativo non lascia nulla di buono. Questa settimana dovrai lavorare con il tuo orgoglio incompreso, devi migliorare quell’emozione, capire che hai anche la responsabilità di mantenere stabile qualsiasi tipo di relazione, dalla famiglia, all’amore, all’amicizia, agli affari, non puoi aspettare che le persone ti cerchino tutto il tempo per mantenere le relazioni attuali e in armonia, Fai la tua parte, lascia l’ego e l’orgoglio, scrivi loro, segnali, fai sapere loro che vuoi vederli e che ti rendono felici i loro incontri. Una trattativa importante è in arrivo, meglio essere molto preparati, che non si perda nessun dettaglio, può essere una grande opportunità di crescita professionale ed economica.

Acquario

Tutte le persone hanno attraversato cose che gli altri non potevano capire. Quindi in questi giorni cerca di non prendere nulla di personale, chi ti circonda può essere molto rude per giudicarti, ma capisci che non si sono messi nei tuoi panni, come te ad un certo punto, non ti sei messo nei panni di qualcun altro e criticato senza pensare. Questo giorno è ottimale per cambiare il chip e ricominciare da zero in nuovi progetti, lavori, obiettivi, tutto ciò che il coraggio accumulato di settimane lo trasforma in forza e insegue i tuoi sogni. Giorni per mettere a frutto la saggezza acquisita con le esperienze del passato.

Pesci

A volte è meglio tacere. Tranquillo sembro più carino. Anche se vuoi dare la tua opinione, in questi giorni se non ti chiedono di salvarlo, puoi metterti in un pasticcio per aver fatto un aspetto sbagliato o dare la tua critica, non la prenderanno bene soprattutto in famiglia. In questi giorni recuperi il tempo perso nelle procedure, si aprirà una porta importante che farà camminare tutto velocemente e positivo per te, quella preoccupazione ti verrà rimossa. Prenditi cura della salute della tua pelle, fai attenzione a non ottenere macchie o verruche, queste possono essere fastidiose e tutto per non controllare l’ansia un po ‘meglio.