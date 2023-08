Oroscopo Paolo Fox domani 27 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Non essere impaziente, ci sono cose che non puoi ottenere al momento e non ti conviene nemmeno provarci, ma la buona notizia è che potrai realizzarle in futuro. Adesso i pianeti non formano buone configurazioni e anche se lottate e vi impegnate tutto potrebbe complicarsi, ma molto presto tutto migliorerà.

Capricorno

A volte sei troppo rigido e spietato e non solo con gli altri ma soprattutto con te stesso. Chiedi a te stesso più di quanto puoi dare e alla fine questo finisce per procurarti sofferenze sterili o inutili. Questo stesso modo di essere e di agire oggi potrebbe portarvi tensioni o problemi con le persone che amate di più.

Acquario

Oggi hai chiaramente una giornata che, fortunatamente, migliorerà gradualmente. Avrai una mattinata molto nervosa in cui avrai la sensazione che tutto stia andando al contrario e avrai anche delle tensioni con la famiglia. Ma per fortuna nel pomeriggio la situazione migliorerà radicalmente e la pace tornerà nel vostro cuore.

Pesci

Ti aspetta una giornata di grande attività, che sembrerà molto più una giornata lavorativa che un fine settimana, e in molti casi un’attività che sarà molto più orientata ad aiutare o a beneficio degli altri che a fare cose a tuo vantaggio. Il lato positivo è che in fondo ami tutto questo, anche se poi protesti.