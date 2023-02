Oroscopo Paolo Fox domani 27 febbraio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 27 febbraio Sagittario

Abbi un po’ di pazienza oggi e non mostrare le tue carte in anticipo o perderai la partita in poche mani. Senza mentire, tieni sempre un asso vincente nella manica. Stare con qualcuno che ha bisogno di te per mezz’ora vale più di mezzo milione di promesse di interi mesi di vacanze meravigliose, che non riesci mai a mantenere. Se oggi devi affrontare un lavoro importante, prova a chiedere aiuto, perché non sei nel tuo momento intellettuale migliore e potresti sbagliare e trascurare problemi importanti.

Oroscopo Paolo Fox 27 febbraio Capricorno

La via di mezzo non è sempre quella di maggior successo. Questa volta vale la pena rischiare un po’ di più, perché altrimenti potresti perdere una grande opportunità. Hai così tante cose da dire che la tua capacità di esprimerti a volte non è all’altezza. Cerca di comunicare le idee in modo ordinato e una per una o non ti capiranno come vorresti. In alcuni momenti di una lunga lotta, è meglio fermarsi o indietreggiare leggermente piuttosto che avanzare a tutti i costi. Questo potrebbe essere uno di quei momenti per te. Concediti una tregua.

Oroscopo Paolo Fox 27 febbraio Acquario

Ci sono così tante idee che ti girano per la testa, che non riesci a trovare un filo conduttore che dia loro un significato. Cerca percorsi fantasiosi e poco conosciuti. L’equilibrio che normalmente mantieni tra intuizione e ragione verrà rotto oggi a favore della prima con risultati più che soddisfacenti, ma non prenderlo come regola. Una persona molto più giovane di te ti tenterà a prendere modi sconsiderati. Se sono nel campo del divertimento, vai avanti. Se si tratta di lavoro, dì di no.

Oroscopo Paolo Fox 27 febbraio Pesci

La tua totale mancanza di pazienza ti porterà oggi a prendere decisioni o dire cose senza pensarci prima. Cerca di aspettare un po’ gli eventi o che gli altri parlino per primi. Ascoltare i problemi degli altri in un incontro sociale ti farà relativizzare i tuoi. Va bene, ma non dovrebbe impedirti di risolvere i problemi più importanti. Nell’ambiente in cui ti muoverai oggi, non ti sarà molto difficile distinguerti e distinguerti per la conoscenza che hai della materia che tratterai. Non vantarti anche se puoi.