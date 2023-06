Oroscopo Paolo Fox domani 27 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Inizierai questa settimana con grande forza, determinato a lottare con fede e ardore per ciò che vuoi e credi di meritare. Sei convinto che non importa quanto grandi possano essere le difficoltà, alla fine sarai in grado di ottenere ciò che desideri. Oggi si apre per voi una settimana piena di fatica, ma potrebbe anche essere molto bella.

Capricorno

Non permettere che le tue paure o i tuoi dubbi ti paralizzino e ti portino persino a perdere un’opportunità nella vita professionale o negli affari. In questo momento i pianeti ti favoriscono e anche se ci sono ostacoli o pietre sulla strada, alla fine avrai il sopravvento. Hai affrontato situazioni più difficili in passato.

Acquario

Oggi non sarà una gran bella giornata secondo gli astri e quindi non vi conviene prendervi troppi rischi, soprattutto quando si tratta di soldi e questioni di natura materiale. C’è il rischio che le cose non vadano bene per te o qualcosa vada storto all’ultimo minuto, anche se non hai questa impressione. Un amico ti tradirà.

Pesci

Oggi devi stare molto attento alle delusioni o ai tradimenti, soprattutto perché potrebbero incidere molto su di te in tutte le tue faccende lavorative e mondane. Hai sempre la mano tesa verso chi ti circonda e agisci con nobiltà, per questo non sei capace di credere che gli altri possano essere mossi da motivi diversi.