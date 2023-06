Oroscopo Paolo Fox domani 27 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Oggi avrai una giornata molto fortunata, e se tu stesso farai la tua parte, molto meglio ancora. Si apre una settimana in cui realizzerai qualcosa di molto importante per te, il momento di raccogliere i frutti o raggiungere quel meritato successo che faticavi ad arrivare, e chi ti invidia non sa quanto ti è costato te per raggiungerlo.

Vergine

Giove vi manda un ottimo aspetto che finalmente vi porterà quel colpo di fortuna di cui avete bisogno affinché le vostre ambizioni possano finalmente andare avanti. Nonostante il tuo carattere laborioso, altruista e responsabile, la fortuna deve aiutarti un po’ in modo che tu possa finalmente raccogliere i frutti. Inizia una settimana di successo.

Bilancia

La Luna transiterà oggi nel vostro segno, è una Luna armoniosa e favorevole che vi donerà uno splendore molto particolare e renderà più facile raggiungere altre persone e per loro fare ciò che desiderate. Anche questa Luna vi darà maggiore intuizione e ispirazione, soprattutto per questioni finanziarie e materiali.

Scorpione

Ti aspetta una giornata molto difficile ma anche di successo, di superamento di problemi seri o addirittura complotti grazie a una capacità, intelligenza e intuizione più sviluppate del solito. Coloro che speravano di annullarti o toglierti di mezzo avranno una grande sorpresa e alla fine saranno sconfitti.