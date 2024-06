Moglie si attarda a prendere un caffè in aeroporto, il marito parte da solo: “L’avevo avvertita”

Un uomo di 47 anni, stanco delle continue perdite di tempo della moglie, decide di farle pagare lasciandola all’aeroporto. La sua storia è stata raccontata su Reddit, dove alcuni utenti hanno sostenuto la sua decisione, mentre altri l’hanno criticata.





L’uomo spiega che la moglie è di un tipo di persona che segue il flusso e non si preoccupa di pianificare il tempo. Questo gli ha causato problemi in passato, come quando ha perso il volo a causa della sua tardività. Questa volta, l’uomo ha deciso di non perdere tempo e di imbarcarsi da solo, lasciando la moglie a terra.

La moglie era stata convinta di partire presto, ma quando si è presentata alla caffetteria, l’uomo ha aspettato invano. Dopo averla chiamata diverse volte senza risposta, ha deciso di imbarcarsi senza di lei. La moglie ha risposto alla chiamata solo quando era già a bordo, chiedendogli di non partire senza di lei. L’uomo ha detto che l’aveva avvisata che non avevano tempo e che doveva comprare un nuovo biglietto per il prossimo volo.

La moglie si è presentata alla figlia il giorno dopo, ma durante il viaggio di ritorno non gli ha rivolto la parola, ancora offesa per l’estremo atto del marito. L’uomo ha scritto su Reddit per chiedere consigli sulla sua decisione, e la maggior parte degli utenti ha appoggiato la sua scelta.

La storia dell’uomo è un esempio di come la gestione del tempo possa essere un tema delicato in un rapporto di coppia. La moglie, essendo più rilassata e non preoccupata di pianificare il tempo, ha causato problemi all’uomo che, d’altra parte, è più organizzato e teme di perdere l’opportunità di arrivare in orario. La decisione dell’uomo di lasciare la moglie all’aeroporto può essere vista come un tentativo di farle capire l’importanza di pianificare il tempo, ma anche come un gesto estremo e incomprensibile.

Inoltre, la storia mette in evidenza come la comunicazione e la gestione delle aspettative siano fondamentali in un rapporto di coppia. L’uomo ha cercato di avvisare la moglie che non avevano tempo, ma lei non ha preso sul serio la sua preoccupazione. Questo ha portato a una situazione di conflitto e alla decisione estrema dell’uomo.

La maggior parte degli utenti di Reddit ha appoggiato la scelta dell’uomo, sostenendo che la moglie doveva essere più responsabile e pianificare meglio il tempo. Tuttavia, altri hanno criticato la decisione dell’uomo, sostenendo che era incomprensibile e che la moglie doveva essere trattata con più rispetto e compassione.