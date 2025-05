Il video dell’incidente sulla Pedemontana: bus con 27 bambini tampona un tir, morta una maestra

Le telecamere di sorveglianza posizionate lungo l’autostrada Pedemontana A36 hanno registrato un grave incidente avvenuto nel pomeriggio di lunedì 19 maggio, nei pressi della galleria di Lomazzo, in provincia di Como. Un pullman, con a bordo 30 persone, ha tamponato violentemente un camion che lo precedeva. L’urto ha coinvolto altri quattro veicoli che transitavano nella stessa direzione. Tra i passeggeri del pullman c’erano 27 bambini delle scuole elementari, due insegnanti e l’autista. Purtroppo, una delle maestre ha perso la vita nell’impatto.





Secondo le immagini diffuse dal Corriere della Sera, l’incidente è avvenuto intorno alle 16:30. Il pullman bianco stava viaggiando nella corsia di destra a velocità sostenuta quando, per motivi ancora da chiarire, non è riuscito a frenare, finendo contro il camion davanti a sé. L’impatto è stato così forte da generare una densa nube di polvere, che ha ridotto la visibilità per gli altri mezzi in transito.

Il pullman trasportava gli alunni delle classi prima e quarta della scuola primaria ‘G. Pascoli’ di Cazzago Brabbia, in provincia di Varese, appartenente all’Istituto Comprensivo di Azzate. I bambini stavano rientrando a casa dopo una gita scolastica, accompagnati da due maestre. Una delle insegnanti, una donna di 43 anni residente a Sesto Calende, era seduta nelle prime file del veicolo. Rimasta incastrata tra le lamiere a seguito dello schianto, è stata estratta dai vigili del fuoco già priva di vita.

Tra i feriti si contano l’autista del pullman, un uomo di 60 anni, e due bambini di 7 anni. L’autista è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese, mentre i piccoli sono stati ricoverati in codice giallo rispettivamente al Sant’Anna di Como e al San Gerardo di Monza. Gli altri 25 alunni presenti sul pullman sono stati raggiunti dai genitori e accompagnati in ospedale per i controlli medici necessari.

La polizia stradale di Busto Arsizio, competente per la zona, ha effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente e sta lavorando per determinare le cause esatte dello schianto. Tra le ipotesi al vaglio c’è un possibile guasto tecnico del pullman che avrebbe impedito al conducente di rallentare in tempo. Non si esclude, tuttavia, che l’uomo possa aver avuto un malore o essere stato colto da un colpo di sonno.

Un testimone oculare ha descritto la scena come caotica: “I bambini piangevano e correvano spaventati verso i genitori”. Il camionista coinvolto nel tamponamento iniziale è rimasto illeso.

L’incidente ha sollevato numerosi interrogativi sulla sicurezza dei mezzi utilizzati per il trasporto scolastico e sull’adeguatezza dei controlli tecnici. Nel frattempo, la comunità scolastica di Cazzago Brabbia è sotto shock per la perdita dell’insegnante, che aveva recentemente ottenuto la cattedra ed era molto apprezzata dai colleghi e dagli studenti.

Le autorità hanno invitato gli automobilisti a prestare la massima attenzione durante la guida e a rispettare le norme del codice della strada per evitare tragedie come questa.