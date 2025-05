Pullman scolastico tampona un tir sulla Pedemontana: “Bambini in lacrime, cercavano mamma e papà”

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di lunedì 19 maggio lungo l’autostrada Pedemontana A36, nei pressi della galleria di Lomazzo, in provincia di Como. Un pullman che trasportava 27 bambini e due insegnanti ha tamponato un tir, causando la morte di una delle maestre, una donna di 43 anni, e il ferimento di due alunni e del conducente del mezzo.





I bambini a bordo erano alunni della scuola primaria “G. Pascoli” di Cazzago Brabbia, un piccolo comune in provincia di Varese. Le due classi stavano rientrando da una gita scolastica quando si è verificato il tragico impatto. L’incidente ha coinvolto anche altri quattro veicoli, rendendo necessaria l’interruzione temporanea del traffico per consentire i soccorsi e i rilievi delle forze dell’ordine.

Secondo quanto riportato da alcuni testimoni presenti sul luogo, il pullman avrebbe tamponato il camion che lo precedeva intorno alle 16:30. “Quello che so è che il pullman dei bambini è andato addosso a un camion di cava”, ha dichiarato uno dei testimoni oculari. Un altro ha raccontato: “Abbiamo visto il pullman, dove c’è la galleria. C’erano bambini feriti, le ambulanze e i pompieri”. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio della polizia stradale di Busto Arsizio, che non esclude l’ipotesi di un malore o un colpo di sonno del conducente.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e un elicottero per il trasporto d’urgenza dei feriti. “Ho visto l’elicottero scendere e mi sono messo lì per far stare indietro la gente mentre atterrava”, ha raccontato un altro testimone. Tra i bambini coinvolti, solo due alunni di 7 anni hanno necessitato del ricovero in ospedale: uno è stato trasportato al Sant’Anna di Como e l’altro al San Gerardo di Monza. Gli altri scolari, seppur spaventati e in lacrime, sono stati sottoposti a controlli medici sul posto senza riscontrare gravi lesioni.

Una testimone ha descritto la scena emotiva del ricongiungimento tra i bambini e i genitori accorsi sul luogo dell’incidente: “Alcuni avevano la testa fasciata, però sembrava che stessero bene. Correvano verso i loro genitori, erano spaventati”. Un altro testimone ha aggiunto: “Erano seduti su un muretto. Non sembrava che si fossero fatti male, ma piangevano. Poi sono arrivati i genitori e sono stati portati via”.

La dinamica dello schianto è ancora oggetto di indagine. La polizia stradale sta cercando di ricostruire con esattezza quanto accaduto, analizzando le possibili cause che hanno portato il pullman a tamponare il mezzo pesante. Non si esclude che il conducente possa aver avuto un malore improvviso o essere stato colto da un colpo di sonno.

Questo tragico evento ha lasciato sotto shock la comunità scolastica di Cazzago Brabbia e i genitori degli alunni coinvolti. La perdita dell’insegnante ha profondamente colpito anche coloro che non erano direttamente coinvolti nell’incidente. La scuola primaria “G. Pascoli” ha espresso cordoglio per la scomparsa della maestra e vicinanza alle famiglie colpite da questa tragedia.

Le autorità locali stanno collaborando per fornire supporto psicologico ai bambini coinvolti e alle loro famiglie, mentre proseguono le indagini per accertare le responsabilità dell’incidente.