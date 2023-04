Oroscopo Paolo Fox domani 28 aprile 2023: lo zodiaco dettagliato su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

È giunto il momento di assumersi la responsabilità al cento per cento delle proprie azioni, nel bene e nel male. Non vale più la pena lanciare palle o nascondersi dietro i tuoi anziani, lascia andare. La cooperazione è richiesta sul posto di lavoro. Se non collabori con pesci della stessa taglia, il più grande verrà e ti mangerà tutto senza rimedio. Unisciti il ​​prima possibile. Sta arrivando un profondo cambiamento nella tua vita che avverrà dopo che avrai aperto gli occhi su altri modi di essere radicalmente diversi dai tuoi. Sarai fortunato.Una relazione romantica nuova oa lungo termine potrebbe essere avanzata al livello successivo di impegno, Sagittario. La chimica tra di voi è forte e siete compatibili su più livelli. Oggi vivrai la passione come mai prima d’ora! È probabile che abbia luogo una discussione intensa ma onesta e molto positiva sul futuro della relazione, seguita da un incontro intimo.

Capricorno

Hai terminato il ciclo di prove che ti eri dato in relazione alle tue ambizioni professionali, è ora di fare l’ultimo passo, e questa volta le cose si faranno serie. I messaggi che ti arrivano attraverso i media ti fanno dubitare delle tue convinzioni. Se lo fai, contrasta con le persone intorno a te e spegni la televisione. Le cose inizieranno molto bene per voi oggi in ambito lavorativo e rimarranno così tutto il giorno a meno che non si mescolino ad aspetti del campo sentimentale. Prova a separare entrambi i campi.Oggi dovresti sentirti particolarmente sensuale, Capricorno. Avrai voglia di crogiolarti nel piacere di essere innamorato. Un incontro appassionato potrebbe avvenire a casa tua, probabilmente dopo un meraviglioso pasto che hai preparato. Potresti avere una discussione franca sul futuro della relazione. Potresti decidere di provare a vivere insieme se non lo fai già. Pensaci attentamente e fai ciò che ti sembra giusto.

Acquario

Non perdere tempo cercando di imporre la tua volontà e cercando di lasciare certe ambizioni per dopo, devi occuparti dei tuoi doveri e obblighi come priorità. È tempo di riconciliazioni e calde relazioni amorose. È molto probabile che sia in atto un forte impegno, forse legato alla musica per matrimoni. Sebbene le tue amicizie non siano una delle tue priorità, dovresti dedicare loro più tempo, perché possono aiutarti ad espandere la tua cerchia sociale e quindi ad avvicinarti agli obiettivi professionali. Una telefonata calda e interessante da un partner d’amore attuale o potenziale potrebbe farti desiderare la compagnia di questa persona, Acquario. Dovresti avere molto da dirti e quindi passare molto tempo al telefono. Potrebbe essere organizzato un incontro, probabilmente da qualche parte nel tuo quartiere. La tua chimica è intensa, quindi non essere sorpreso dalla direzione di questo coinvolgimento.

Pesci

Sei in un momento eccellente per unire le forze e avviare un qualche tipo di attività con altri partner. Se tutti pagate gli interessi allo stesso modo, i profitti sono sicuri. Se ti senti colpito dalla sofferenza di una persona vicina, fai del tuo meglio per aiutarla, questo ti conforterà, anche se il tuo aiuto potrebbe non essere di grande utilità alla fine. Le possibilità di migliorare finanziariamente sono ottime per te, ma per farlo devi fare del tuo meglio in un breve lasso di tempo. È una grande e difficile sfida personale.Una manna finanziaria inaspettata ma gradita potrebbe portare ad alcuni cambiamenti a lungo desiderati nella tua situazione di vita, Pesci. Potresti decidere di trasferirti o optare per una linea d’azione meno drastica, come ridipingere o ristrutturare. Un membro della famiglia potrebbe andarsene o qualcun altro potrebbe trasferirsi. Questi sono tutti cambiamenti molto positivi che faranno una grande differenza nella tua vita.