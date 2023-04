Oroscopo Paolo Fox domani 28 aprile 2023: gli astri migliori su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

La tua influenza negli ambienti ristretti in cui ti muovi cresce in modo significativo. Le vostre opinioni vengono sempre più prese in considerazione dopo i successi degli ultimi tempi. Se la relazione con il tuo partner si sta addormentando a causa degli effetti della routine, prova a sorprendere. Ti divertirai e i legami saranno notevolmente rafforzati. La tua esistenza si riempie di luce nei giorni che ti aspettano. Tutti ti noteranno come se fossi direttamente illuminato da una potente stella. La fortuna ti accompagna.Oggi potrebbe verificarsi un evento sociale che coinvolge la discussione di argomenti intellettuali, Leone. Potresti decidere di andare con un partner d’amore. È probabile che ti piaccia così tanto il raduno che potresti rimanere fino a tarda notte e poi passare un’altra ora circa a discuterne con il tuo partner. Dopo, potrebbe succedere di tutto! In futuro ricorderai questa notte come magica. Sfrutta al massimo!

Vergine

Ti senti responsabile di alcuni eventi accaduti di recente e potresti commettere un errore. Le situazioni sono prodotte da molteplici fattori e non dipendono mai da una sola persona. Anche se non dovresti sempre mettere i tuoi interessi prima di ogni altra cosa, in questa occasione il tuo futuro e la tua stabilità emotiva dipendono direttamente dal fatto che tu lo faccia senza pensarci due volte. Oggi sarà una giornata adatta per godere di piccole cose ma preziose, per trovare la felicità in quei dettagli a cui solo tu sei capace di dare un valore immenso. Oggi potrebbe aver luogo un’intensa comunicazione tra te e un partner d’amore, forse sul tuo futuro insieme, Vergine. È probabile che porti ad alcuni sviluppi positivi nella tua vita, possibilmente incluso un passaggio al livello successivo di impegno. Se non sei coinvolto ora, un amico potrebbe presentarti qualcuno di nuovo, magari a un incontro sociale. Appari al meglio per tutto il giorno!

Bilancia

La possibilità che tu entri improvvisamente in un rapporto di lavoro interessante è grande, apparirà una persona che incontrerai tramite un amico comune e il tuo universo cambierà completamente. La persona per cui ti stai struggendo da molto tempo sta iniziando a notarti. Potresti passare a un atteggiamento più attivo, puntare alla conquista e la otterrai. Non porre limiti alla creatività, nemmeno quelli che segnano i buoni costumi oi canoni stabiliti dalla società. Non aver paura di rompere gli schemi. Oggi potresti sentirti particolarmente sensuale e passionale, Bilancia. Questa è la serata perfetta per programmare del tempo di qualità con un partner d’amore attuale o potenziale. Probabilmente sembri e ti senti attraente, e questo fatto è improbabile che vada perso per il tuo amico. Spargi dei cuscini, aggiungi dei fiori, metti fuori un po’ di formaggio, frutta e vino bianco e preparati a tutto!

Scorpione

Tutto quello che vi sta accadendo in ambito sentimentale è fugace e presto sarà solo un ricordo se saprete mantenere la calma e non prendere inutili decisioni drastiche. I tempi di rinnovamento soffiano e non puoi ignorarli. Ci vorrà uno sforzo, ma devi avvicinarti alla testa del branco o rimarrai indietro. A volte, in materia d’amore, conviene mettere in difficoltà i contendenti. In questo modo misurerai il reale interesse che li muove. Ma non andare troppo lontano. Un evento sociale o un incontro che coinvolge il lavoro potrebbe metterti in contatto con persone interessanti, Scorpione, incluso un potenziale partner d’amore sexy! Qualcuno nuovo sulla scena potrebbe rimescolarti il ​​sangue come se non lo facessi da molto tempo. Che tu scelga o meno di perseguire questa attrazione dipende dalla tua situazione, ma almeno oggi ti divertirai un po’.