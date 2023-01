Oroscopo Paolo Fox domani 28 gennaio 2023, le previsioni complete

ARIETE

Sarai molto consapevole di quei piccoli dettagli che sono quelli che contano davvero nelle relazioni in modo che siano durature e romantiche. I tuoi desideri sono esauditi. Incontrerai una persona molto speciale in modo sorprendente. Chiave del giorno: Pienezza.Numeri fortunati: 34, 45, 60.

TORO:

Dovrai dedicare più tempo al tuo lavoro per recuperare. Bilancia in modo intelligente la tua vita sociale con i tuoi obblighi. Cogli l’opportunità di entrare in nuovi circoli sociali in cui lavoro e divertimento si uniscono. Chiave del giorno: Decisione. Numeri fortunati: 4, 21, 30.

GEMELLI

Eventi inaspettati apriranno le porte a nuove opportunità. Le questioni relative al denaro incombono e potresti dover affrontare qualcuno che non è d’accordo con il modo in cui spendi e investi denaro. Chiave della giornata: Incontri.Numeri fortunati: 18, 34, 56.

CANCRO

Metti in atto i piani che hai per il futuro. Tutto ciò che ti preoccupa ora, domani sarà un ricordo del passato. Abbi fiducia nella tua fortuna perché non ti lascia mai. Inizia una nuova relazione o rafforza quella esistente. I tuoi amici ti mostreranno quanto ti vogliono bene.Chiave del giorno: Esteriorizzare.Numeri fortunati: 1, 11, 37.

LEONe

Parti per un’avventura e scoprirai nuove sfaccettature della tua personalità. Lasciati amare, ammirare e coccolare. Ascolta attentamente la tua voce interiore e troverai quello che stai cercando. Non aver paura di nulla e concentra tutti i tuoi sforzi su ciò che è al cento per cento di tuo gradimento. Chiave del giorno: Passione. Numeri fortunati: 19, 30, 52.

VERGINE

Segui il flusso degli eventi quotidiani e ti sentirai meglio fisicamente e spiritualmente. Usa il tuo tempo con saggezza. Approfitta di tutto ciò che ti avvantaggia, ma stabilendo sempre un equilibrio adeguato nella tua vita. Chiave del giorno: Vitalità. Numeri fortunati: 10, 28, 58.

BILANCIA

La tua originalità sarà il tuo segno distintivo. Coloro che ti invidiano sprecheranno il loro tempo e le loro energie. Le questioni di compravendita, soprattutto di immobili, promettono di essere un successo. Tutto sembra essere a tuo favore, quindi le stelle ti consigliano di approfittare della buona serie.Chiave del giorno: Attenzione. Numeri fortunati: 8, 14, 36.

SCORPIONE

Accetta nuove responsabilità nel tuo lavoro o professione poiché ti porteranno direttamente alla meta dove vuoi andare. Non accontentarti di poco, sei e sei sempre stato un buon combattente.Chiave del giorno: Armonia.Numeri fortunati: 3, 44, 59.

SAGITTARIO

Trova la via di mezzo in tutto ciò che fai. Se vedi che ciò che hai iniziato non ti lascia con buoni risultati, cambia, esplora qualcosa di diverso. Non mancheranno le manifestazioni d’affetto. Cerca la compagnia di persone affini a te, ai tuoi gusti e condividi con loro le tue idee, progetti e sogni. Chiave del giorno: Attenzione.Numeri fortunati: 13, 34, 57.

CAPRICORNO

Prepara un piano per ridurre al minimo le differenze tra te e il tuo partner. I sentimenti, le emozioni saranno ora in superficie. Cerca soprattutto di mantenere la pace e una buona comunicazione poiché sono due elementi essenziali per una relazione armoniosa e felice.Chiave del giorno: Ambizione.Numeri fortunati: 4, 43, 50.

ACQUARIO

La tua mente è in sintonia e qualsiasi decisione tu prenda sarà molto saggia. Stabilisci nuovi obiettivi nella tua vita e mira a portarli alla realtà il prima possibile. Sfrutta i tuoi talenti, esprimiti senza paura.Chiave del giorno: Cambiamenti. Numeri fortunati: 4, 34, 39.

PESCI

L’energia dei pianeti toccherà la profondità dei tuoi sentimenti ed esalterà ciò che ti rende così speciale. Una persona a cui piaci molto verrà in tuo soccorso aprendo ponti di comunicazione affinché tu possa esprimere ciò che hai dentro. Chiave del giorno: Determinazione.Numeri fortunati: 11, 26, 42.