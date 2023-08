Oroscopo Paolo Fox domani 29 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

In questa settimana che inizia oggi visualizzerai la tua attività massima. È il momento ideale per lanciare progetti e avviare tutti i tipi di questioni relative al lavoro, agli affari e ad altri affari banali o materiali. La fortuna sarà con te grazie alla protezione del Sole e di Giove. Favorevole per viaggiare.

Vergine

Ancora una volta ritorni nella giungla del lavoro, dei problemi e delle lotte quotidiane con la massima intensità e, sebbene ti sia già iscritto prima, è da questa settimana in poi che te ne accorgerai davvero. Adesso però avete il Sole in transito nel vostro segno e anche se non lo percepite la fortuna e il risalto saranno dalla vostra parte.

Bilancia

Il destino protegge i tuoi modi e ti apre le porte attraverso l’azione di amici, protettori o qualche altro tipo di occasioni favorevoli. Inizierai bene la settimana perché fai anche tutto il possibile affinché chi ti circonda stia bene. Qualcosa che ti preoccupava verrà risolto.

Scorpione

Inizia per voi una buona settimana dal punto di vista lavorativo e materiale, anche se il successo non arriverà con l’aiuto della fortuna o di terzi, ma soprattutto con la vostra volontà di ferro e perseveranza. Questo sarà un buon momento per completare con successo le questioni relative alle finanze.