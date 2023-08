Oroscopo Paolo Fox domani 29 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Questa nuova settimana vi porterà delle sorprese non troppo piacevoli, le cose non vanno come vi aspettavate nel lavoro e nelle questioni materiali, e d’altra parte potreste anche arrabbiarvi che non vi aspettavate in questioni familiari o di cuore. Oggi cerca di non correre rischi inutili.

Capricorno

Saturno, il tuo pianeta dominante, è in un cattivo stato cosmico ed è per questo che in questa settimana che inizia oggi incontrerai molti problemi che non ti aspettavi, e allo stesso tempo non è conveniente per te correre rischi inutili . Inoltre, se devi fare un viaggio di lavoro, potresti riscontrare non pochi problemi.

Acquario

La Luna transiterà nel vostro segno all’inizio della settimana e ciò vi comunicherà maggiore entusiasmo e ottimismo, anche se non razionale. Affronterete il lavoro e gli affari mondani con grande entusiasmo e questo vi aiuterà a portarli a termine più facilmente. Sorprese favorevoli in famiglia.

Pesci

Questa settimana che inizia oggi avrà dei momenti molto felici e fortunati per te. Una sorpresa molto positiva vi aspetta sul lavoro o nelle finanze, qualcosa che aspettavate, ma che già pensavate fosse perduto o paralizzato, entrerà nella vostra vita oggi o nei prossimi giorni, e sarete favoriti da una maggiore solidità materiale.