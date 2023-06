Oroscopo Paolo Fox domani 29 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Prima di occuparti dei problemi professionali, dovresti preoccuparti di risolvere quelli personali, perché sono alla base della tua esistenza. Oggi attraverserai momenti delicati. È tempo di guardarsi dentro, di immergersi nella propria esistenza e riflettere su chi si è veramente e su come gli eventi recenti vi hanno cambiato. Una persona che ha molto peso nella tua vita oggi può ferire i tuoi sentimenti e suscitare in te un certo rifiuto e persino odio. Potrebbe volerti solo svegliare.

Toro

Uno di questi giorni incontrerai una persona che in passato ha esercitato su di te una potente attrazione fisica. La sua presenza può destabilizzarti più di quanto pensi. Hai bisogno di più concentrazione di quella che puoi trovare nelle zone in cui ti muovi abitualmente, cerca spazi dove regnano pace e tranquillità. Devi fare tutto il possibile per attirare l’attenzione della persona che ami, non puoi passare inosservato o non riuscirai mai a farti notare e a darti una possibilità.

Gemelli

È molto conveniente per te uscire con i tuoi amici per sbarazzarti di certi fantasmi che ti perseguitano. Se ti senti sostenuto dai tuoi cari, recupererai la fiducia che ti manca. Quando si tratta di sentimenti sorgono domande difficili. Non è ancora il momento migliore per pensarci, aspetta che le cose si chiariscano un po’ di più. La tua situazione economica dovrà affrontare decisioni complicate. Prenditi il ​​tuo tempo e non fidarti di chi ti fa affari. Hai bisogno di più riposo notturno.

Cancro

Nuove amicizie compaiono nel tuo prossimo futuro, legate ad altre culture o altri paesi. È un’ottima opportunità per aprire e arricchire i tuoi orizzonti. Sta arrivando una crisi nel tuo sistema di valori o nelle tue convinzioni. Non scappare da questo processo, ma non lasciarti influenzare facilmente da ciò che dicono gli altri. Fai attenzione alle persone che possono farti del male, forse hai riposto più speranza e fiducia in una di loro di quanto meriti. Lo scoprirai presto.