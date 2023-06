Oroscopo Paolo Fox domani 29 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Ti sorprenderai a flirtare con qualcuno sconosciuto e questo ti preoccuperà. Se è solo un gioco, divertiti. Se pensi di poter andare oltre, analizza le conseguenze. Per troppo tempo hai relegato il completamento di un lavoro trascendentale. Mettiti al lavoro oggi e pensa al sollievo che proverai quando finirai quello che hai in sospeso. Cerca aziende compatibili con il tuo modo di vedere le cose, la convivenza ti sarà più facile. Se tutto va come ti aspetti, guadagnerai molti soldi in questi giorni.

Dozzine di idee ti ronzano in testa in attesa che tu le faccia uscire e le trasformi in qualcosa di veramente produttivo. La tua immaginazione non riposa. Problemi con i numeri. I conti non escono e l’origine della questione potrebbe essere un errore di calcolo che distorce notevolmente l’equilibrio tra spese e entrate. Attraversare la vita da soli è, oltre che faticoso, poco interessante. Cerca di cercare più supporto, anche se a volte è molto difficile relazionarsi con certe persone.

Bilancia

Devi rilassarti, seppellire i vecchi rancori e goderti ciò che la vita ha da offrirti nel presente. Dimentica il passato e concentrati sulla costruzione del tuo futuro. Non credere a tutto ciò che ti dicono, analizza attentamente le affermazioni categoriche e metti in discussione anche le verità più sacre. Ti verrà presentata una questione che sembra un grosso problema. Analizza chi te lo pone, perché lui stesso può essere una parte molto significativa di quel problema.

Scorpione

Accumuli troppa tensione e il tuo corpo se ne accorge rapidamente. Scommetti sul tuo lavoro, ma senza dimenticare che il tempo libero è fondamentale per recuperare. Se sei in attesa di fare una proposta, questa potrebbe essere una buona giornata. Tutto ciò che comunicherai sarà preso in considerazione in modo molto speciale. Non tirarti indietro su un progetto che ora è momentaneamente complicato. Una volta superati alcuni ostacoli temporanei, la fortuna ti sorriderà a lungo.