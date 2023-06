Oroscopo Paolo Fox domani 29 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Un improvviso cambiamento nelle relazioni di potere che ti circondano ti danneggerà. Cerca di adattarti alla nuova situazione senza creare crisi che non ti avvantaggiano. La tua situazione economica migliorerà improvvisamente grazie ad un reddito inaspettato. Ma questa è solo una buona notizia isolata in un delicato andamento generale. Quei progetti che necessitano della collaborazione delle istituzioni non hanno molto futuro in questo momento. Devi aspettare che i tempi cambino.

Capricorno

Se assumi un atteggiamento nuovo e più positivo nei confronti della vita, presto ti si apriranno molte strade che possono condurti agli obiettivi che hai sempre desiderato. Oggi, tuttavia, è improbabile che qualcosa vada a metà strada per te. Non disperare, è solo una brutta giornata. Il divertimento non è sempre esclusivamente sinonimo di festa ed eccessi. A volte si possono trascorrere momenti indimenticabili in modo sereno e rilassato. Il tuo corpo ti ringrazierà.

Acquario

Emotivamente sei molto facilmente influenzabile in questo momento, e questo ti rende vulnerabile alle persone che ora potrebbero approfittare della tua innocenza. Oggi hai voglia di dire la verità, perché il tuo bicchiere si è riempito. Può darsi che quando lasci andare tutto ti senta meglio, ma poi devi assumerti le conseguenze. Questa sarà una buona giornata per negoziare o cercare accordi difficili. La tua fermezza ti darà buoni risultati che, a lungo andare, faranno bene anche a chi ti circonda.

Pesci

La tua salute va bene, anche se non ti farebbe male se ti prendessi cura di quei dolori alla schiena un po’ di più. Prova un massaggio, ma dalle mani di un professionista. Nuove opportunità sorgono in campo professionale, tuttavia, per trarne vantaggio dovrai recuperare alcune conoscenze. Un po’ di organizzazione non guasterebbe la vostra attività quotidiana, fin qui un po’ caotica. È vero che questo non ti fa male, ma pensa che potresti fare molto meglio.