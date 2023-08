Oroscopo Paolo Fox domani 3 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

L’irrequietezza che ti invade per questioni sentimentali può condizionare il tuo rendimento lavorativo. Sforzati di superare te stesso e presta attenzione a ciò che fai. Dedica più tempo possibile oggi al lavoro creativo, il tuo spirito sarà particolarmente attivo oggi nelle aree relative al linguaggio del corpo. Oggi le stelle ti daranno l’ispirazione necessaria per creare cose belle. La tua intuizione sarà estremamente attiva, acuta e precisa oggi, approfittane.

Capricorno

La giornata si preannuncia molto vantaggiosa per i vostri interessi, soprattutto per l’opportunità che vi darà un buon amico per fare un affare di successo. Presta molta attenzione se guidi, non sono previsti disastri, ma problemi che possono rovinare la giornata e complicare il resto della giornata. Non dovresti dipendere così tanto dagli altri nell’aspetto affettivo. Anche se sei il migliore quando ti senti amato e accettato, quando non lo fai, devi mantenere la tua autostima.

Acquario

Hai bisogno di un po’ d’aria nei polmoni, trascorri troppo tempo in casa e questo ha un impatto negativo sulla tua capacità di recupero. Oggi riuscirete a raggiungere accordi che inseguite da diverse settimane, e lo farete con una buona dose di pazienza e mano sinistra. Vincerai. Non importa quanti anni hai perché l’amore può sorprenderti quando meno te lo aspetti. La tua parola sarà l’arma principale per attirare persone che potrebbero amarti.

Pesci

Una revisione della tua dichiarazione contabile non farebbe male. Se non lo fai ora, in seguito potresti avere una spiacevole sorpresa per le tue tasche. Ti manca abbastanza energia per coprire tutti gli impegni che ti sei creato. Devi essere un po’ più selettivo quando si tratta di accettare lavori. Accetta tutti i cambiamenti come qualcosa di positivo anche se all’inizio non sembra buono. È nei cambiamenti che puoi sempre trovare opportunità per migliorare.