Oroscopo Paolo Fox oggi lunedì 3 aprile 2023: hai letto lo zodiaco su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

LEONE

Stai attraversando un periodo stabile, Leone, ma questo non significa che ogni tanto, come oggi, comparirà una nuvola all’orizzonte, cosa normale che molte persone incontrano quotidianamente, cerca di tenere alto il morale perché finirà passando come tempeste estive. Oggi puoi avere un piccolo conflitto con il tuo partner ma devi vederlo nella sua giusta dimensione. Se stai pensando di prendere le distanze così gli mancherai, non farlo. Il modo per risolverlo è esattamente l’opposto, parlare di più con lui e accettare anche il suo modo di vedere le cose. Sicuramente c’è una via di mezzo dove ci si può capire molto bene. Prenditi cura della tua relazione e prenditi cura di te stesso, Leo, non ti riposi abbastanza o non ti prendi una pausa.Devi avere tempo quotidiano per lo svago e il divertimento.

VERGINE

Se non hai vicino il tuo ragazzo, Vergine, oggi sarà uno di questi giorni di messaggini, chiamate… Nell’atmosfera regna il romanticismo, anche per chi attende quotidianamente l’arrivo della propria dolce metà. Quando la persona amata è lontana, a volte è un ripugnante che riaccende la passione. Se ti trovi in ​​questa situazione, ti manca il tuo ragazzo ogni giorno, accettalo oggi come qualcosa di positivo. Augurare con tutte le forze il giorno del ricongiungimento è di buon auspicio. Oggi per i Vergine, in generale, è un grande giorno per l’amore, lo noterai dalla prima ora e per tutto il giorno. Se sei un cuore libero, stai attento ai segni perché oggi potrebbe apparire nella tua vita quella persona che ti farà vibraree ti arriverà in un modo molto diverso da quello che avevi sempre immaginato.

BILANCIA

Oggi finalmente inizi a sentirti un pesce nell’acqua in casa, Bilancia, soprattutto se sei con qualcuno con cui vai d’accordo tutti i giorni perché questo ti fa stare molto bene. Ora sei in un momento di crescita spirituale, di meditazione, di profonde riflessioni. Questi giorni della Settimana Santa ti torneranno utili per prenderti questo tempo di cui hai tanto bisogno, anche se forse non te ne sei accorto. Oggi è anche il momento di conoscere meglio le persone nel tuo ambiente più vicino.Forse troverai qualche “pecora nera” nel tuo gruppo di amici. È qualcuno che vuole sempre fare un trucco e che ti contraddice molto ogni giorno. È una persona invidiosa e scoprirai rapidamente chi è. Non essere troppo rapido, Bilancia, almeno in questo momento, ma allontanalo il più possibile dal tuo ambiente.

SCORPIONE

Oggi, Scorpione, avrai piena ispirazione e molta creatività. Se ti dedichi a una professione in cui intervengono questi fattori, oggi avrai una giornata fantastica e molto produttiva. Tutti gli Scorpioni, in generale, avranno grandi idee che li aiuteranno a prosperare. Se sei uno di quelli che sta cercando lavoro in questi giorni, assicurati di annotare tutto ciò che ti viene in mente quotidianamente perché ti sarà molto utile. Se questo pomeriggio ti senti saturo, riordinati un po’, cerca distrazioni. Se non hai voglia di uscire di casa, approfitta delle infinite possibilità che troverai su internet: cinema, teatro, mostre, viaggi, gastronomia, musica, arte…Ti sentirai confortato, rilassato e sarà un’ottima cosa mantenere il tuo benessere fisico ed emotivo. È importante mantenere questo tono e questo atteggiamento mentale ogni giorno. Non abbassare la guardia.