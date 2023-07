Oroscopo Paolo Fox domani 3 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Ti fai troppe domande ogni giorno e non essere in grado di rispondere a tutte può creare una piccola crisi per te. Cerca di lasciare che le cose scorrano da sole. Tutto ciò che proporrai in ambito professionale avrà due parti: quella positiva dovuta alla tua capacità e dedizione, e quella negativa dovuta alla mancanza di supporto o finanziamento. Accetta gli altri così come sono e stabilisci le tue relazioni e preferenze in base a ciò. Non cercare di cambiare le persone per creare qualcosa di fittizio.

Le circostanze ti portano oggi a riflettere sui tuoi sentimenti. È conveniente che di tanto in tanto controlli molto bene se il percorso che intraprendi è quello che più desideri. Non permettere al tuo braccio di torcersi in una faccenda domestica. Se hai ragione da parte tua, non devi cedere, sarebbe un pessimo precedente per discussioni future. Il tuo intuito sale a livelli altissimi e questo ti permette di anticipare gli eventi. In amore, tuttavia, non funzionerà come vorresti.

Gemelli

Se hai scelto questo giorno come punto di partenza per una nuova avventura lavorativa, sei fortunato. Nascerà forte, soprattutto se ti affidi a persone testarde. Fai un salto nei luoghi legati all’arte. Gallerie, musei, mostre e luoghi di questa natura possono avvicinarti oggi a un possibile grande amore. Prima di impegnarti, studia bene tutte le alternative. Potrebbero esserci altre opzioni più interessanti che fino ad ora non hai considerato seriamente.

Cancro

Oggi apparirà una nuova persona e ciò causerà tensioni che ti riguarderanno in prima persona. Cerca di non perdere mai la calma. Allontanati oggi dalla tristezza, da tutto ciò che ti ricorda situazioni già accadute. Altrimenti, potresti ricadere nella depressione. Le tensioni sul lavoro portano a discussioni a casa poco fondate, ma che rendono l’ambiente molto difficile e impediscono la comunicazione.