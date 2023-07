Oroscopo Paolo Fox domani 30 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Questa giornata vi sarà molto benefica, sia il Sole che la Luna vi invieranno i loro migliori influssi e non solo vi aiuteranno a godervi una giornata fortunata e felice, almeno in generale, ma godrete anche di una grande pace interiore. Ottimo per te prendere qualsiasi tipo di iniziativa, ancora di più se hai intenzione di fare un viaggio.

Toro

Oggi potresti avere una giornata difficile dal punto di vista emotivo, le cose non andranno come vorresti ed è anche possibile che tu possa rimanere deluso. Ora però hai la protezione del migliore dei pianeti, il gigante Giove, e se devi affrontare una delusione, è perché quella persona non va bene per te.

Gemelli

Hai sempre a che fare con una grande instabilità interiore e tendi ad affrontare più cose contemporaneamente. Oggi avrai una tendenza molto pronunciata a disperderti. Da un lato avrai una gran voglia di viaggiare, muoverti, fare cose; e, tuttavia, un’altra parte di te vorrà e cercherà tranquillità e riposo.

Cancro

Avrai una giornata di successi e risultati, tra le altre cose perché oggi sarai molto motivato. Sarai molto attivo e vorrai fare cose, ma a differenza di una giornata di lavoro, vorrai fare cose che ti piacciono e che ti fanno sentire meglio. Ma se dovessi lavorare, faresti anche bene.