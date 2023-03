Oroscopo Paolo Fox domani 30 marzo 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Il Sole e Giove ti invieranno le loro migliori influenze oggi e ti sta arrivando una giornata chiaramente favorevole, soprattutto nel lavoro e negli affari mondani. Tuttavia, anche tenendo conto di ciò, ti dimostrerai un po’ più prudente o indeciso del solito e prenderai mille e una precauzioni, anche se dentro di te stai progettando qualcosa di importante.

Capricorno

Oggi potrebbe arrivarti una grande opportunità che non ti aspettavi legata al lavoro o alle finanze, potrebbe arrivare da qualcuno che viene da lontano o grazie a un viaggio, anche un viaggio che pensavi non avesse avuto un ottimo risultato. Ma è un giorno di grandi sorprese positive che ti arriveranno dove meno te lo aspetti.

Acquario

Dovresti mantenere la calma. A volte, come accadrà a te oggi, potresti diventare arrabbiato e dispotico, e questo può portarti a crearti nemici sul lavoro e anche a prendere decisioni molto poco sagge che saranno dovute a impulsi emotivi e non alla tua testa. Non pagare con gli altri la tua rabbia interiore.

Pesci

L’influsso favorevole degli astri vi regalerà una giornata felice e piacevole, a tratti quasi felice. Questi tipi di giorni di solito non si verificano nella tua vita con troppa regolarità, ma oggi sarai in grado di rilassare il tuo spirito perché le cose scorreranno con armonia e pace sia nel tuo lavoro che nelle relazioni intime. Stai attento con l’invidia.