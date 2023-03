Oroscopo Paolo Fox domani 31 marzo 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Oggi ti senti a corto di energia. I problemi non sono chiari. Pertanto, Sagittario, evita argomenti controversi e lotte di potere. Il cattivo umore del tuo partner è collegato a bisogni inespressi, che sono l’opposto di ciò che penseresti inizialmente… Vi renderete conto che la speranza è una leva potente nella vostra vita, specialmente quando è accompagnata dalla perseveranza.

Capricorno

Il vostro assolutismo vi sta portando a mettere alla prova coloro che vi circondano e ad operare una procedura di selezione naturale. Capricorno, controlla il tuo zelo… Senti un vero bisogno di goderti appieno i piaceri della vita. Non fermarti, ne hai bisogno. Le sorprese la tua vita sentimentale sono dietro l’angolo… Assicurati solo di evitare di prendere decisioni radicali oggi perché la tua mente sarà più chiara se aspetti.

Acquario

Troverai facile affrontare gli ostacoli e saprai soprattutto come evitarne altri. State mettendo tutta la vostra energia in azioni costruttive. Fai bene a sentirti sicuro oggi. Stai diventando più sano senza fare alcuno sforzo cosciente. Nella tua vita amorosa sei in grado di accettare la libertà del tuo partner di parlare come vuole e andare dove vuole. Capite benissimo che non vi appartiene. Acquario, lascerai che il tuo partner sperimenti forti emozioni, anche se non sei con lei.

Pesci

L’atmosfera è sobria, cupa e austera, e farai del tuo meglio per sbarazzarti di questo cattivo umore. Sei sotto tensione nervosa. Riconoscilo prima di pensare che stai diventando impulsivo e agisci di conseguenza. La tua sensibilità è molto acuta oggi, ma non giocare duro. Sarebbe anche peggio. Un senso di aspettativa ti impedirà di vedere le cose obiettivamente. Pesci, sii realistico, devi lasciare che il tuo partner pensi di essere al comando se vuoi vincere questa battaglia.