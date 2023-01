Oroscopo Paolo Fox domani 5 gennaio 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

Le tue interazioni sociali potrebbero sembrare un po’ tese e potresti doverti trattenere e non esprimere tutto ciò che stai pensando. Controlla i tuoi oroscopi di dicembre , poiché è probabile che le tue conversazioni e le tue comunicazioni non siano così spontanee come al solito.

Toro

Sì, sarebbe saggio prendere in considerazione la possibilità di programmare una vacanza , una sorta di avventura o un corso che espanda la mente. Un time out che ti aiuta a esplorare la verità delle cose, anche un viaggio che ti permette di uscire dalla superficialità per andare dritto al punto.

Gemelli

Gli investimenti che stai prendendo in considerazione in questo periodo dell’anno potrebbero non andare come desideri, in particolare quelli che comportano finanze comuni . Può essere difficile fidarsi del contributo del tuo partner e potresti non ricevere i soldi su cui contavi.

Cancro

I messaggi contraddittori del tuo partner o partner possono causare delusioni o problemi oggi. Evita le controversie e sfrutta al meglio questa energia per riflettere sulle tue capacità di negoziazione, con l’obiettivo di migliorarle.

Leone

Forse stai socializzando più del solito al lavoro, con i tuoi colleghi, clienti o collaboratori. Non è una fase molto romantica perché stai passando le tue emozioni attraverso un filtro molto mentale che si chiede se innamorarsi sia intelligente o meno.

Vergine

Queste date sono complicate perché aumentano le possibilità che il tuo partner o potenziale partner non ti richiami, sia in ritardo per un appuntamento o lo annulli. Non farti coinvolgere in giochi di speculazione, scommesse o lotterie.

Bilancia

Salutiamo l’anno con Marte retrò ed è per questo che il tuo partner (o potenziale partner) potrebbe sentirsi distante o difficile da raggiungere. I tuoi progetti o iniziative associative , e le tue trattative con il tuo partner o partner, potrebbero bloccarsi o essere annullate. Aspetta fino al 12 gennaio per riprendere l’argomento.

Scorpione

In queste date, le riunioni di gruppo possono essere posticipate o annullate e gli amici possono sembrare distanti o dispersi. Scegli bene i tuoi argomenti di conversazione perché le persone possono interpretare male le tue parole e puoi inconsapevolmente iniziare una voce.

Sagittario

Cerchi sicurezza, e forse per questo ti senti più propenso ad accumulare beni. Quello che hai e quello che non hai sembra essere molto importante. Questo non è il momento di rischiare, preferisci stare vicino alla tua zona di comfort o a ciò che conosci bene.

Capricorno

Il tuo comportamento è più giocoso, malizioso, felice e amichevole in questi appuntamenti, quindi altri potrebbero venire da te per un consiglio o una piacevole conversazione. Usa il potere delle parole per attrarre ciò che vuoi o per promuovere i tuoi interessi.

Acquario

È una buona giornata per pianificare una fuga o un ritiro dal mondo e dedicarsi all’auto-rigenerazione. Pensa agli attaccamenti che hai – a cose, persone e routine – e considera quali ti stanno trascinando verso il basso. Riposati.

Pesci

Retro Mercury potrebbe influenzare la tua comunicazione con il tuo partner , partner o pari. Inoltre, è fondamentale che tu sia molto chiaro quando parli con la tua famiglia o condividi idee a casa. Evita di firmare contratti o prendere decisioni rilevanti fino al 18 gennaio.