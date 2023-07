Oroscopo Paolo Fox domani 5 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

L’intervento di una persona eviterà in extremis di dover affrontare una situazione che temi. Potresti aver ritardato il momento, ma un giorno arriverà. La tua energia vitale è in un momento molto alto. Il tuo corpo e la tua salute appoggeranno qualsiasi sforzo tu proponga di fare negli ultimi giorni. Prenditi cura solo del riposo. I percorsi attraverso i quali ti guida il tuo istinto sono piuttosto desolati, cerca di moderare un po’ i tuoi impulsi e di mettere ordine nella tua vita. Il tuo corpo e la tua salute ne risentono.

Cerca di diversificare le tue scommesse, non concentrare tutti i tuoi sforzi su un unico obiettivo, perché se fallisci non saprai dove andare. La salute inizia a farsi sentire. Le stelle consigliano molta prudenza nei vostri progetti, soprattutto se mettete in gioco una quota importante delle vostre risorse economiche. Oggi vedrai come una persona che fino ad ora era molto restia alle tue posizioni si schiera dalla tua parte senza un motivo apparente. È diffidente nei confronti della sua nuova posizione.

Gemelli

In questi giorni scapperai da ogni tentativo di avvicinarti all’amore, anche se avrai più di un’opportunità. Il tuo spirito ora ha bisogno della tranquillità della solitudine. Diffidate degli affari verbali e insistete affinché tutti i dettagli di una trattativa che state per concludere siano registrati per iscritto, eviterete problemi futuri. Stai molto attento con le persone che gestiscono i tuoi soldi, dovresti riporre la tua fiducia solo in persone che hanno dimostrato la loro serietà o andrai incontro a una truffa.

Cancro

Alcuni malintesi possono portarti a dire cose di cui poi potresti pentirti. Cerca di attenuarlo un po’, soprattutto se non sei del tutto sicuro. Stai affrontando una situazione complicata che ha origine in una confusione di cui sei responsabile. Inizia riconoscendo la tua colpa e poi cerca la soluzione migliore. Le questioni domestiche sono ultimamente motivo di continui conflitti in casa. È tempo di smettere di litigare e iniziare a cercare soluzioni ai problemi.