Oroscopo Paolo Fox domani 5 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Questo sarà uno dei segni più favoriti durante la giornata di oggi. I pianeti formeranno buoni aspetti tra loro, ma anche tu sei sotto la protezione di Giove e puoi avere una giornata molto fortunata per gli affari e gli affari mondani in generale. Si apre una settimana abbastanza buona.

Vergine

Inizia una settimana molto più positiva dal punto di vista planetario, ma ciò non ti farà sentire molto meglio, né calmerà i tuoi nervi e vedrà le cose da un punto di vista più fiducioso. Oggi sarà un po’ difficile per te, ma la tua tendenza a drammatizzare avrà molta influenza.

Bilancia

Questo è il momento ideale per fare un grande cambiamento o una svolta radicale nella tua vita, per iniziare un nuovo lavoro o attività, o anche fare un lungo viaggio e andare a vivere in un posto lontano. L’influenza favorevole dei pianeti favorirà tutte queste cose, ma anche voi avrete l’impulso di farlo.

Scorpione

D’ora in poi, eventi importanti si precipiteranno nella tua vita, soprattutto legati al lavoro e agli affari materiali, e la stragrande maggioranza di essi può essere molto positiva. Ma un aspetto favorevole di Saturno indica che devi essere riflessivo, riflettere sulle cose prima di prendere decisioni.