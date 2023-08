Oroscopo Paolo Fox domani 6 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Ti sveglierai con poca voglia di iniziare la giornata con energia. Se non affronti questa sensazione, puoi facilmente cadere nell’apatia, e questo è il modo migliore per sprecare la giornata. Quando ci si trova di fronte a grossi problemi, a volte è meglio aspettare un po’. Potrebbero apparire nuovi elementi che aiuteranno a sistemare le cose. Scommetti sull’ottimismo, i pensieri positivi inseriranno la tua esistenza nel buco che hai sempre cercato. Non nutrire timori infondati.

Capricorno

Trovare errori colpevoli o recriminare non è il modo migliore per risolvere i problemi. Oggi bisogna essere più pratici e affrontare i problemi senza chiedere teste. Le delusioni che soffri rispetto ad alcune persone non sono solo colpa loro, ma tua per aver attribuito a priori capacità o virtù che non possiedono affatto. La tua capacità di persuasione ti aiuta oggi a incanalare dove sei interessato i progetti del tuo gruppo di amici, che presto saranno contagiati dal tuo entusiasmo.

Acquario

I progetti per i quali stai scommettendo non hanno successo a causa della mancanza di supporto. Non mollare, perché gli aiuti inizieranno molto presto. Se ti senti bene con la tua relazione, non metterla a repentaglio avendo piccole avventure che faranno sentire meglio il tuo ego ma possono danneggiare la fiducia. Problemi scomodi sorgono nell’effettuare gestioni con rilevanti ricadute economiche. Dovrai fare più giri del previsto.

Pesci

Nonostante quello che può sembrare a te e le inevitabili piccole liti, i tuoi superiori hanno una buona opinione di te. Non rovinarlo a causa della rabbia che sorgerà oggi. La tua vita sessuale inizia a preoccuparti più del solito. La scarsa frequenza delle relazioni ti fa dubitare della tua capacità di suscitare desiderio nel sesso opposto. Non rifiutare un invito che oggi ti verrà fatto da una persona con la quale non hai mai considerato nulla, ma che in un rapporto stretto potrebbe sorprenderti.