Oroscopo Paolo Fox domani 6 gennaio 2023, le previsioni segno per segno

Cancro

Non dovresti permettere alle paure delle frustrazioni passate di ostacolare il tuo impulso creativo. Evita di fermarti in questo momento, in breve tempo troverai la soluzione a quel problema.Amore: offri tenerezza e comprensione a quel membro della famiglia che ha bisogno di sostegno emotivo. Non esitare e chiamalo nel pomeriggio per vedere di cosa hai bisogno e come può aiutarti.Ricchezza: sappi che in questo collaboratore puoi trovare il supporto di cui hai bisogno per portare a termine il tuo progetto. Contattalo e chiedigli aiuto.Benessere: sarebbe bene alleviare la tensione e trovare un modo per rilassarsi. Indaga sul web qualche attività o tecnica che ti rilassa.