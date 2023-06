Oroscopo Paolo Fox domani 6 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

La buona notizia continua per te perché oggi Venere, il pianeta dell’amore, del piacere e del benessere, entrerà in Leone e si unirà a un’altra serie di influenze favorevoli che hai attualmente, come Giove. Questo ti renderà uno dei migliori segni, o forse il migliore, nelle prossime settimane. Buona stella.

Vergine

Rischia di subire una delusione piuttosto dolorosa perché influenzerà contemporaneamente sia il lavoro che la tua vita intima. Una persona che apprezzi e di cui ti fidi ti tradirà e scoprirai che era con te mosso da altri tipi di interessi. Tuttavia, saprai come superarlo e reagirai abbastanza bene.

Bilancia

Oggi dovrai prendere una decisione relativa al tuo lavoro, e dovrai decidere tra due alternative, la prima potrebbe essere molto favorevole per il tuo lavoro rispetto ad un’altra che sarebbe, soprattutto, molto positiva per te. Probabilmente deciderai per il secondo, ma in realtà uno dei due finirebbe per avvantaggiarti.

Scorpione

La settimana inizierà per voi con una giornata piuttosto fortunata in relazione al lavoro e alle questioni finanziarie. Potrebbe essere necessario che tu faccia un viaggio che non era previsto, ma sarà molto positivo e risolverai con successo i problemi che devi affrontare. Inoltre, sei in un momento molto intuitivo e ispirato.