Oroscopo Paolo Fox domani 6 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Se il tuo lavoro è legato alla creatività, in questi giorni ti pioverà addosso una cascata inesauribile di idee. Non dimenticare di scrivere tutto ciò che ti viene in mente. Sei riuscito a liberare la tua mente dai pensieri negativi e ad andare verso la chiarezza di cui hai bisogno. L’assenza di preoccupazioni ti permetterà di vivere con tranquillità. Anche se non ti piace molto, a volte rispondi meglio alle pressioni che ai suggerimenti. Devi mettere le batterie senza aspettare che richiamino la tua attenzione oggi.

Toro

Fermare i tuoi problemi è ora una delle tue priorità. Potresti non risolverli, ma è fondamentale che non continuino a crescere prima che abbiano la meglio su di te. L’esperienza ti mostra che i piani che fai sono una cosa e la realtà che si sta costruendo sotto i tuoi piedi è un’altra. Sii più flessibile nei tuoi approcci. Buone prospettive in campo economico. Se hai intenzione di avviare un’impresa, non tardare a farlo. Cerca di non affidare tutte le entrate a un’unica fonte.

Gemelli

Ordine e disciplina non sono mai state parole usate nel tuo vocabolario, ma ora ti rendi conto della loro importanza e inizi persino a pretenderle. L’influenza di una persona anziana è molto importante per te. Tuttavia, devi adattare i suggerimenti ai tuoi schemi, non prenderli alla lettera, altrimenti non funzioneranno per te. È bello avere dei sogni, ma non così spesso da confonderli con la realtà. Sognare ad occhi aperti è salutare se sai svegliarti in orario, metti i piedi per terra il prima possibile.

Cancro

Preparati ad affrontare una giornata poco gentile. Tutto ti infastidirà e salterai alla prima occasione, anche se proponi fermamente di frenare i tuoi impulsi. Le prime promesse che devi mantenere sono quelle che fai a te stesso. Se imbrogli, non sopravviverai. Hai bisogno di più disciplina, soprattutto quando si tratta di salute. Inizi una nuova fase professionale che potrebbe avere poco a che fare con quella precedente. Se sai come trovare supporto fin dall’inizio può essere un’ottima opportunità.