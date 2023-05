Oroscopo Paolo Fox domani 6 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

I buoni risultati ottenuti nel tuo lavoro hanno innalzato la tua autostima e questo ti spinge a nuove sfide con forza. Ma ogni giorno hai più lavoro ei tuoi superiori non smettono di esigere da te il massimo delle prestazioni. Finora l’hai presa bene, ma potresti arrivare al limite. In campo sentimentale, novità interessanti. Hai grandi dosi di energia positiva in relazione al tuo lavoro, ma questo è dannoso per le tue relazioni personali di coppia o familiari. Bilancialo.

Vergine

Molte idee combattono nella tua mente per uscire. Cerca di stabilire un ordine in modo che queste idee emergano man mano che possono avere un senso. L’amore arriva ad occupare un posto principale nella tua vita e ti aspettano momenti appassionati che non hai vissuto per molto tempo. Che questo non serva ad abbassare la guardia in ambito professionale. La parte migliore della giornata sarà il ritorno a casa, dove incontrerai i tuoi cari e potrai lasciarti alle spalle tutte le preoccupazioni. Condividere una buona cena sarà molto soddisfacente.

Bilancia

Metti da parte i dubbi che hai sulla relazione che hai appena iniziato, se non ci scommetti con decisione, non si consoliderà mai. Devi fidarti del tuo partner. Il denaro non sarà un problema per l’essenziale, quindi puoi permetterti un regalo che renda felice la persona che ami e mostri loro cosa provi veramente per lei. L’ambiente dei tuoi amici ora è troppo opprimente per te. Non devi chiedere il permesso per liberarti da impegni che non vuoi, fai quello che ti serve.

Scorpione

I nervi stanno per prendere il sopravvento sulla tua persona. Cerca di stare lontano dai conflitti e dalle persone cariche di energia negativa. Cammina e leggi. Hai bisogno di un po’ di privacy per risolvere i problemi sentimentali che stai attraversando. Non preoccuparti, ti riprenderai presto e potrai tornare al tuo solito stato. Non lasciar passare altro tempo e inizia i piani che hai preparato negli ultimi mesi. In campo professionale avrai semaforo verde questa settimana, non lasciare che diventi rosso.