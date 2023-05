Oroscopo Paolo Fox domani 6 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Una buona striscia attraversa la tua vita e sembra che tutto stia iniziando ad andare come hai sempre desiderato. Approfitta dell’opportunità per intraprendere iniziative che ti consolidino. Non esitare a festeggiare con le persone che ami i successi economici e professionali che hai ottenuto. È tempo di unirci e premiare anche i vostri collaboratori. Nell’ambiente familiare ti aspetta una grande sorpresa che ti farà riflettere e ti aprirà gli occhi su un nuovo futuro. È tempo di cambiamenti profondi, quasi tutti positivi.

Capricorno

Il lavoro che hai iniziato ti porta problemi e richiede sforzi a cui non sei abituato, ma in fondo è per te fonte di soddisfazione. Non aspettare che siano gli altri a dirti le cose e vai alla ricerca delle informazioni di cui hai bisogno verso le fonti dove fluiscono. Se queste informazioni sono di prima mano, varranno il doppio. È tempo di parcheggiare le questioni minori che hai in sospeso e concentrarti su ciò che è importante, se disperdi i tuoi sforzi non sarai in grado di sfruttare le opportunità che hai ora.

Acquario

Non permettere loro di continuare a usarti contro altre persone, questo non è nei tuoi interessi. Se necessario, tira fuori il genio che ti porti dentro e lascia andare le cose come pensi. È importante che tu prenda sul serio le sfide che ti sei posto, ma fai molta attenzione a quelle che gli altri ti pongono, possono farti del male e farti perdere tempo. Prenditi la briga di eseguire un controllo completo della salute. Potresti avere paura di ciò che troverai, ma è meglio affrontare i problemi prima piuttosto che dopo.

Pesci

Con il passare degli anni, è più necessario che tu ti assicuri il recupero dopo gli eccessi, perché il tuo corpo ha sempre più difficoltà a rigenerarsi. Scegli uno sport in cui, oltre a fare esercizio, ti diverta, perché altrimenti ti stancherai presto e ti arrenderai. Sarai fortunato in campo sentimentale molto presto. Realizzare i tuoi sogni ora non è così lontano, se continui sulla stessa strada chiuderai gradualmente le tappe e raggiungerai gli obiettivi poco a poco. Pianifica nuovi obiettivi ora.