Oroscopo Paolo Fox domani 7 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Proprio come abbiamo visto ieri, ti ritrovi in ​​un momento di tanti stimoli e di voglia di fare tante cose, sia in senso fisico che ideando anche nuovi progetti lavorativi, finanziari o sociali. Momento ideale per viaggiare e aprirsi a nuovi luoghi o persone, ora la fortuna e il successo saranno dalla tua parte.

Vergine

In amore dai sempre più di quanto ricevi, ti dai sempre più di quello che ti dà il tuo partner, ma è solo una cosa che viene fuori da solo, niente e nessuno ti obbliga, anche se il tuo partner ti ha chiesto di non farlo. non ascolterebbe. Ma non lamentarti dopo, impara ad accettare la situazione, è una grande virtù.

Bilancia

Tempo ideale per coltivare i rapporti familiari, che oggi in particolare potrebbero regalarvi delle gioie importanti. Potrai goderti quell’atmosfera di pace, serenità, armonia e relax con cui tanto sogni e che ti manca sempre. Oggi sarai lì per portare armonia e risolvere le tensioni con i tuoi cari.

Scorpione

Attenzione a quel temperamento vulcanico che tanto ti caratterizza. Oggi, quando meno te ne accorgi, potrebbe scoppiare un conflitto violento con il tuo partner o con qualcuno dei tuoi cari, con il rischio di finire anche piuttosto male. Devi calmarti e se vedi che le cose si stanno surriscaldando, è meglio voltarsi.