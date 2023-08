Oroscopo Paolo Fox domani 7 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Ottime notizie o un evento si avvicina per te e potrai finalmente liberarti da un peso opprimente imminente, se non è oggi non passeranno molti giorni. Ma devi avere il sangue freddo perché forse quel rilascio non è così reale, solido o duraturo come ti aspettavi. Non abbassare la guardia.

Toro

Non entusiasmarti troppo per i soldi e non fare grandi spese troppo presto perché i successi, le buone notizie o le serie positive potrebbero non essere così grandi o forti come speri, o potrebbero non arrivare così rapidamente. Puoi permetterti di essere ottimista, ma dovresti muoverti con la testa.

Gemelli

Non vuoi legarti a niente e nessuno, ma questo ti fa male nella tua vita amorosa o ti fa stare male molte volte perché in fondo c’è una parte di te che ha bisogno di sistemarsi. Ma in questo momento stai scappando da tutto ciò che ti suona come schiavitù o schiavitù. Oggi avrai una giornata piuttosto instabile.

Cancro

In queste ultime settimane non ti sei sentito completamente bene, le emozioni ti portano da un posto all’altro, ma soprattutto eviti di guardare avanti dove hai la possibilità di lavorare per un grande cambiamento positivo nella tua vita. Ma il destino è con te e ti farà arrivare nello stesso posto ma per un’altra strada.