Oroscopo Paolo Fox domani 7 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

La felicità è alla tua portata, proprio come la realizzazione dei tuoi desideri, perché in fondo ti muovono dentro una grande fede e ottimismo e sei sempre convinto che anche se la strada è difficile, alla fine raggiungerai la meta e un giorno potrà essere molto felice. Ecco perché oggi godrai di una giornata davvero piacevole e piena di pace.

Capricorno

Grandi ambizioni materiali per le quali combatti dall’inizio della tua vita e alla cui ricerca non ti arrenderai mai. Questo è qualcosa che ricorderai oggi o di cui parlerai con i tuoi amici più cari. Hai lasciato tante cose lungo la strada e hai fatto tanti sacrifici, e non ti fermerai fino alla fine.

Acquario

Sei molto preoccupato che la vita ti renda giustizia o che renda giustizia a quelle persone che ami e per le quali ti preoccupi costantemente. È possibile che sarai felice e il destino andrà nella direzione che desideri da tempo, ma fai attenzione, perché può anche essere una falsa illusione.

Pesci

Oggi sarai dominato dall’illusione e da un grande desiderio di lottare per i tuoi ideali, ancor più per la felicità e il benessere degli altri che per il tuo. Grande vitalità fisica e spirituale, avrete tanta voglia di fare e prendere decisioni per il prossimo futuro o dopo le feste. Ottima giornata per viaggiare.