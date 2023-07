Oroscopo Paolo Fox domani 7 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Si avvicinano tempi segnati da nuovi progetti che vi faranno sentire felici. In ambito professionale prendi le cose con più calma di prima. Ma i traguardi raggiunti negli ultimi tempi non devono ingannarvi, in realtà c’è ancora molto da fare e da consolidare. Ora, tutto è ancora troppo fragile. Le cose iniziano a complicarsi nella tua relazione romantica. È possibile che sia giunto il momento di ribaltare la situazione.

Toro

Ti prendi sempre il tempo necessario per decidere su questioni che influenzeranno seriamente il tuo futuro. Non lasci che le pressioni degli altri ti spingano a commettere errori. Tuttavia, oggi agirai troppo lentamente, dovrai prendere decisioni con un po’ più di agilità. Se lasci che gli altri abbiano la meglio su di te, ti sentirai di nuovo frustrato. Ma non lasciarti condizionare da elementi esterni, la chiave del successo ormai è dentro di te e solo dentro di te. L’influenza esterna può essere piuttosto negativa.

Gemelli

I sospetti sono proprio questo, evitare di prendere iniziative basate solo su indicazioni che potrebbero puntare nella direzione sbagliata. C’è il rischio di commettere errori. Le nuove sfide sul lavoro vi pongono in una situazione complicata in ambito familiare, perché non potete adempiere ai vostri impegni come fino ad ora. Le premonizioni che sono state fatte non molto tempo fa stanno iniziando ad assumere valore ora, e anche se sei sorpreso in questo momento, non smettere di fidarti di te stesso.

Cancro

Quando le cose vanno davvero male, la serenità è il miglior consiglio. Prendi le cose con calma e pensa che presto vedrai la luce alla fine del tunnel buio. È normale e comprensibile che tu metta gli interessi degli altri prima dei tuoi, poiché qualunque cosa buona arrivi verrà attraverso le relazioni. Alcune persone compaiono nel tuo ambiente con nuove idee che sembrano minacciare il tuo stile di vita, ma in fondo sono molto degne di essere prese in considerazione.