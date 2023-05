Oroscopo Paolo Fox domani 8 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Oggi ti viene presentata una prova complicata che ti sarà difficile da affrontare, ma alla fine la raggiungerai con una grande dose di amor proprio. Supererai te stesso e poi andrai a festeggiare. Se nutrite dubbi sulle intenzioni di una persona che vi corteggia con insistenza, non esitate a fargli capire cosa ne pensate. Se gli dai una base, te la porterai addosso per molto tempo. Giustizia è un termine molto relativo e ciò che è ingiusto per una persona può sembrare l’opposto per un’altra. Cerca sempre di metterti nei panni dell’altro.

Vergine

Durante tutta la giornata riceverai un aiuto inaspettato che ti sarà molto utile, non rifiutarlo semplicemente perché non vuoi prendere impegni. Possibili forti mal di testa. Se sei in convalescenza, dovresti riposare un po’ di più. Non lasciarti tentare da proposte allettanti che comportano un forte dispendio di energie, non sei per gli eccessi. Non hai bisogno dell’intervento di nessuno per risolvere i problemi d’amore che ti preoccupano. Inoltre, un’intrusione potrebbe peggiorare notevolmente la situazione.

Bilancia

Se stai per fare un viaggio, non preoccuparti troppo dei dettagli. Alla fine dovrai comportarti secondo gli eventi, improvvisare. I consigli che non chiedi non saranno i più fortunati. Cerca di fare il caso giusto ai commenti delle persone che analizzano il tuo lavoro, fidati delle tue possibilità. Era da tanto che non avevi così tanti problemi al lavoro. Questo continuerà. Questa è la brutta novità; il buono: sarai in grado di risolvere i problemi con relativa facilità.

Scorpione

È in tuo potere influenzare le decisioni di coloro che ti circondano. Questa è una sensazione che ti piace, ma tieni presente che comporta una grande responsabilità. Dovrai sopportare commenti negativi, ma non sarai in grado di difenderti a causa di circostanze avverse. Cerca di sopportare l’acquazzone nel modo più dignitoso possibile. Diffidate dagli inganni, dalle proposte apparentemente vantaggiose che in realtà nascondono insidie ​​che potrebbero farvi molto male. Non lasciarti trasportare dall’avidità.