Oroscopo Paolo Fox domani 8 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Il tuo corpo è in uno dei momenti migliori degli ultimi mesi. Non dovrai preoccuparti della salute, le stelle lo fanno già per te. Oggi non sarà il giorno migliore per prendere impegni, perché allora sarà molto difficile per te rispettarli in futuro. Morditi la lingua prima di dare la tua parola in questioni che implicano lavoro. I tuoi interventi in una questione relativa alle leggi o alla giustizia avranno molto successo, ma non sarai in grado di risolvere la questione per un po’.

Capricorno

La tua voglia di migliorare e badare a te stesso è encomiabile, ma a volte è più efficace chiedere aiuto in momenti specifici piuttosto che sprecare energie con sforzi inutili. Lo stress può giocarti uno scherzo oggi e mettere il tuo corpo contro le corde. Cerca di lasciare il lavoro per dopo il prima possibile e non sopraffarti con una pressione eccessiva. Oggi ti verrà l’opportunità di mostrare quanto vali veramente ai tuoi superiori. Anche se ti coglie un po’ di sorpresa, non lasciarti sfuggire. Ci vorrebbe tempo per tornare.

Acquario

Non ascoltare chi ti critica solo per aver difeso il tuo rispetto agli altri. Il tuo atteggiamento è sincero e ora devi proteggerti. Non fidarti della tua apparente forza fisica, anche se la tua salute è buona, devi continuare a prendertene cura per preservarla. Se abusi, tornerai alle precedenti fasi di grande debolezza. Non sopprimere i tuoi sentimenti e non ricorrere a bugie per risolvere problemi che hanno a che fare con una relazione che non è sulla buona strada. Passa alla sincerità.

Pesci

La tua salute, la tua forza e il tuo lavoro sono in sintonia, sarai in grado di muoverti più velocemente del solito. Nel sentimentale è in arrivo una delusione. Lo sport, soprattutto se è uno sport di squadra, ti offrirà oggi ottime opportunità per raggiungere gli obiettivi pianificati. Raggiungerai alti livelli di rapporto. Una mattinata estenuante lascerà presto il posto a un pomeriggio ricco di emozioni e momenti di divertimento che non ti godevi da tempo, non avere fretta di tornare a casa.