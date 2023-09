Oroscopo Paolo Fox domani 8 settembre 2023, i segni migliori

Ariete

AMORE/LAVORO: Venere al trigono del Sole è una garanzia di facili guadagni e traguardi. Bene le opportunità di vivere una storia a due o ristabilire una relazione d’amicizia interrotta. Ottime le opportunità di ritrovare un amore del passato o riaprire situazioni ancora non concluse. Se qualcosa sentite non funzionare più chiuderete.

Toro

AMORE/LAVORO:ottima è presenza di Giove che, dormiente, naviga nel vostro segno regalando buone nuove in campo lavoro e affari. Per i liberi imprenditori, opportunità di ottenere un incarico o un contratto sono dietro l’angolo. Opportunità di ritrovare la retta via in famiglia, dopo un periodo difficile, appaiono all’orizzonte. Bene la coppia storica: ritrovo dell’armonia.

Gemelli

AMORE/LAVORO: sentite che qualcosa all’orizzonte sta cambiando e anche le stelle del fine settimana vi propongono un’uscita inaspettata o un incontro casuale che vi rasserenerà. Bene le stelle per i lavoratori autonomi: un ingaggio improvviso è previsto. Ottimo il dipendente sempre più intenzionato a trovare un incarico nuovo e giusto.

Cancro

AMORE/LAVORO: le stelle del fine settimana garantiscono uscite mondane interessanti e opportunità di stringere alleanze vincenti in amicizie e in lavori che richiedono buoni doti comunicative. Gli affari per i liberi professionisti appaiono molto buoni, e altrettanto buone le opportunità per i dipendenti: l’ambiente lavorativo risulterà più sano e felice.

Leone

AMORE/LAVORO: Marte dal sestile bilancino aiuta a prendere in mano le redini dei bilanci di casa e personali. Avete spese all’orizzonte che affronterete con tatto ed eleganza. Bene le possibilità di guadagni per i liberi professionisti con contratti importanti e vittorie dietro l’angolo, specie se precedute da battaglie giuridiche.

Vergine

AMORE/LAVORO: ancora Saturno all’opposizione che reca fermi e revisioni necessarie. Forse qualcuno vicino a voi vorrebbe di più e vorrebbe realizzare un sogno nel cassetto, lì da tempo. Anche se le stelle della settimana non cantano ancora melodie soavi, ma al contrario di note grevi, percepirete che qualcosa di positivo sta per arrivare.

Bilancia

AMORE/LAVORO:Marte è nel segno e un punto lo segnerete presto. Le stelle della settimana sono piene di buone nuove per i più produttivi e per i più coraggiosi. Tante opportunità all’orizzonte anche per chi avesse da poco ricevuto una notizia importante: si apre una stagione ricca di rinnovamenti dove sarà d’obbligo salutare il passato.

Scorpione

AMORE/LAVORO: Plutone governa gli archetipi del segno ed è alla fine del capricorno per ricordare che saranno dimenticati gli attaccamenti alla materia e i coinvolgimenti emotivi riconducibili a ossessioni. Dietro ogni lascito, vi è un nuovo inizio fatto di incertezze. La settimana cavalca l’onda di un Marte nel dodicesimo campo: manca la fiducia in sé.

Sagittario

AMORE/LAVORO: gli slanci di ottimismo e creatività caratterizzati dal capo del Pantheon, Giove, maestro degli archetipi del segno, portano i più giovani a vivere da combattenti, a tratti imprudenti. Una parola sbagliata o un gesto azzardato vi faranno confrontare con un amico offeso o un partner che vuole le vostre scuse. Per il resto è una buona settimana.

Capricorno

AMORE/LAVORO: Giove dorme guardando la vostra maestosità. Siete fieri di voi e dei vostri stimoli. Sfide vi attendono e opportunità di incontrare l’anima gemella sono nel firmamento personale. Saturno, maestro del segno, chiede pazienza prima di ottenere il trofeo ambito nel lavoro. Meglio la coppia, anche se gli scatti d’ira non mancheranno.

Acquario

AMORE/LAVORO: vi riattivate come diesel, ma la tenacia che contraddistingue la vostra persona è notevole. Avete un obiettivo e puntate al massimo per

raggiungerlo. Le stelle del fine settimana sono forti e indomite. Una lite sancirà una fine con amicizie del passato, ma le zavorre che non vi permettono di volare meritano solo l’esclusione dalla vostra vita.

Pesci

AMORE/LAVORO: Poseidone è a casa, transita nel segno, e come nei miti sostengono, richiede un sacrificio per conferire a voi il massimo delle energie di creatività e successo. A Creta dove lo si venerava, si gettava in mare la bestia migliore come segno di fiducia. A voi è chiesto di gettare in mare ciò che ormai non è per voi più importante.