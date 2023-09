Tragedia a Roma: incidente stradale morti marito e moglie in Vacanza

Un grave incidente stradale ha scosso Roma oggi, giovedì 7 settembre, intorno alle 12.50, con la Cristoforo Colombo ancora una volta al centro di una tragedia. Questa arteria è tristemente famosa per il numero elevato di incidenti stradali che vi si verificano, e purtroppo, Roma detiene il poco invidiabile primato in questo senso. Secondo una recente ricerca, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, si sono verificati ben 77.483 incidenti su tutto il territorio capitolino, di cui 28.499 con almeno un ferito o una vittima, con una media annua di 25.828 incidenti, di cui 9.500 con almeno una persona ferita o deceduta.

Ore Critiche e Mesi Pericolosi

La ricerca ha rivelato che il rischio più elevato di incidenti si verifica nelle ore centrali della giornata, tra le 7.00 e le 19.00, con picchi stimati tra le 8.00 e le 10.00 e tra le 15.30 e le 17.30. I mesi di gennaio e novembre sono quelli in cui si verificano più incidenti, mentre per quanto riguarda i giorni della settimana, il rischio è uniforme dal lunedì al venerdì, con un lieve aumento il giovedì e il venerdì.

La Tragica Scena sulla Cristoforo Colombo

Purtroppo, questa volta sono stati dei pedoni a diventare le vittime di questa strada maledetta. Le circostanze dell’incidente non sono ancora chiare, ma una macchina guidata da un uomo ha travolto e ucciso due pedoni all’incrocio con via di Malafede, a pochi passi dal semaforo. L’autista si è fermato immediatamente per prestare soccorso, ma purtroppo, per le due vittime non c’era già più nulla da fare.

Secondo le prime informazioni, le vittime avevano 59 e 60 anni ed erano di nazionalità irlandese. L’uomo alla guida della Ford Fiesta coinvolta nell’incidente ha 54 anni ed è italiano. Le due vittime, Mary O’Reilly e Paul O’Reilly, si trovavano a Roma per una vacanza e oggi avevano appena lasciato il campeggio situato lungo la Cristoforo Colombo, all’incrocio con via di Malafede.

Al guidatore è stato somministrato il test per verificare la presenza di alcool o droghe nel suo sistema. La tragedia di oggi ci ricorda quanto sia importante la prudenza al volante e quanto sia fondamentale rispettare le leggi stradali per evitare tali incidenti. Le nostre sincere condoglianze vanno alle famiglie delle vittime di questa terribile tragedia.